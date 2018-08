Bertensová sa odhlásila z tenisového turnaja v New Haven

Na snímke holandská tenistka Kiki Bertensová pózuje s trofejou víťazky turnaja WTA v americkom Cincinnati po víťazstve vo finále dvojhry nad Rumunkou Simonou Halepovou 2:6, 7:6 (6), a 6:2 v nedeľu 19. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New Haven 21. augusta (TASR) - Holandská tenistka Kiki Bertensová sa odhlásila z tohtotýždňového tenisového turnaja WTA v New Haven.Dôvodom je vírusové ochorenie, informovali organizátori. Bertensová minulý víkend triumfovala na turnaji Masters v Cincinnati, keď vo finále zdolala svetovú jednotku Simonu Halepovú.Tá sa rovnako v New Haven nepredstaví pre bolesť v achilovke na pravej nohe.