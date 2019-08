Betis Sevilla získal z Espanyolu Barcelona útočníka Iglesiasa

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Madrid 14. augusta (TASR) – Španielsky futbalový prvoligista Betis Sevilla posilnil ofenzívu. Z Espanyolu Barcelona získal útočníka Borju Iglesiasa. O prestupe, ktorý v stredu potvrdili oba kluby zo španielskej La Ligy, informovala agentúra AFP.Betis zaplatil za 26-ročného hráča v rámci výkupnej klauzuly 28,14 miliónov eur. So sevillským tímom podpísal Iglesias päťročný kontrakt.Iglesias bol hráčom Espanyolu od minulého leta, keď prišiel z druholigového Realu Zaragoza, kde strelil 15 gólov. V drese katalánskeho klubu svojimi 17 zásahmi prispel k siedmemu miestu v La Lige a účasti v kvalifikácii Európskej ligy.napísal hráč na sociálnej sieti.Iglesias je pre Betis druhou veľkou investíciou tohto leta. Do radov "zeleno-bielych" pribudol už skôr Francúz Nabil Fekir z Olympique Lyon. Betis, ktorý v minulej sezóne skončil na 10. mieste, sa musí vyrovnať s odchodom argentínskeho stredopoliara Giovaniho Lo Celsa. Ten odišiel na hosťovanie do londýnskeho Tottenhamu.