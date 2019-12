Betlehemské svetlo sa už po 30-krát vypraví na púť po Slovensku vlakmi ZSSK

Vďaka národnému dopravcovi sa večné svetlo dostane do viac ako 330 obcí a miest



ZSSK na túto misiu vypraví 27 vlakov



Vlaky s betlehemským svetlom:



R 605 Dargov (Bratislava 10:13 - Košice 15:53)



R 811 Sitno (Bratislava 08:04 – Košice 14:37)



REX 1725 Remata (Bratislava 14:36 – Prievidza 17:27)



REX 1909 Laborec (Košice 17:01 - Humenné 18:33)



RR 823 Kráľova hoľa (Banská Bystrica 15:35 – Margecany 19:16)



Os 2020 (Bratislava 14:16 – Kúty 15:20)



Os 2478 (Kúty 15:23 – Skalica 15:53)



Os 2625 (Kúty 15:33 – Trnava 17:01)



Os 3114 (Nové Mesto nad Váhom 11:26 – Myjava 12:15)



Os 3823 (Trnava 15:28 – Galanta 15:55)



Os 3918 (Žilina 12:48 – Čadca 13:26)



Os 5416 (Trenčianska Teplá 11:52 – Horné Sŕnie 12:02)



Os 5620 (Vrútky 13:19 – Turčianske Teplice 13:56)



Os 5823 (Šurany 14:16 – Zlaté Moravce 15:24)



Os 5918 (Levice 13:11 – Štúrovo 14:16)



Os 6067 (Čata 13:58 – Šahy 14:39)



Os 6123 (Hronská Dúbrava 15:22 – Banská Štiavnica 15:52)



Os 7574 (Zvolen 14:25 – Horná Štubňa 15:33)



Os 7919 (Kraľovany 13:37 – Trstená 15:28)



Os 8166 (Poprad-Tatry 15:02 – Štrbské Pleso 16:11)



Os 8323 (Poprad 14:44 – Stará Ľubovňa 16:00)



Os 8522 (Košice 15:36 – Lipany 16:56)



Os 8830 (Čierna nad Tisou 18:04 – Košice 19:54)



Os 8931 (Humenné 18:37 – Medzilaborce mesto 19:50)



Os 9132 (Humenné 19:34 – Prešov 21:07)



Os 9225 (Prešov 16:24 – Bardejov 17:34)



Os 9431 (Humenné 18:37 – Stakčín 19:24)



18.12.2019 (Webnoviny.sk) -Betlehemské svetlo opäť rozžiari obce a mestá v najrôznejších kútoch Slovenska s podporou Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Tak ako minulý rok i tento sa prostredníctvom vlakov ZSSK vypravia jednotlivé hliadky skautov so svetlom naprieč krajinou do viac ako 330 staníc a zastávok. Svetlo sa na svoju tohtoročnú púť vydá tradične najbližšiu sobotu pred Štedrým dňom, teda 21. 12. 2019, pričom celkovo bude v 27 vlakoch (2 rýchliky, 2 regionálne expresy, 1 regionálny rýchlik a 22 osobných vlakov).Naši skauti si odpália plamienok z večného svetla v Rakúsku, do ktorého ho už tradične priniesli Deti svetla. Tieto deti predstavujú skutočných poslov betlehemského svetla, už od roku 1986 sú totiž letecky vysielané priamo do Betlehema, aby plamienok slávnostne odpálili a priniesli do rodného kraja.ZSSK našich skautov v misii rada podporí aj v jubilejný 30-ty ročník.hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.Svetlo už tradične poputuje do nemocníc, azylových domov, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti a tiež do obcí bez vlakového spojenia, aby bolo prístupné pre čo najviac ľudí. Skauti rozžiaria aj Lomnický štít, Hrebienok či Tatranský ľadový dóm.Inzercia