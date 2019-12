Bettman po škandáloch: Musíme chrániť základné princípy ligy

Komisár NHL Gary Bettman Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

New York 10. decembra (TASR) - Komisár zámorskej hokejovej NHL Gary Bettman uviedol, že liga sa bude snažiť prijať zmeny, aby lepšie zvládla problémy s personálnym správaním. Vedenie súťaže bude reagovať na incidenty, ktoré sa objavili v uplynulých týždňoch.V pondelok na konci prvého dňa zasadnutia Najvyššej rady v stredisku Spanish Bay v Pebble Beach Bettman novinárom povedal, že tréneri a funkcionári NHL budú musieť absolvovať povinné poradenstvo týkajúce sa rasizmu a šikanovania. Bettman tiež hovoril o vytvorení horúcej linky, na ktorú by hráči mohli oznámiť akékoľvek negatívne udalosti. "Bettman sa na verejnosti vyjadril po prvý raz odvtedy, čo bývalý hráč NHL Akim Aliu oznámil, že ho bývalý tréner Calgary Flames Bill Peters rasovo urážal. Peters, ktorého tiež obvinili z fyzického zneužívania počas koučovania v Caroline, po týchto udalostiach rezignoval. Bettman tiež povedal, že NHL vykonáva svoje vlastné vyšetrovanie v prípade Peters vs. Aliu. Informácie priniesla agentúra AP.