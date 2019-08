Bez bariéry: SR je jediná v EÚ bez systémového odstraňovania bariér

Ilustračné foto. Foto: TASR - Svätopluk Písecký Foto: TASR - Svätopluk Písecký

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 6. augusta (TASR) – Slovenská republika je jedinou krajinou Európskej únie (EÚ), ktorá nemá nastavené systémy pre odstraňovanie bariér pre občanov so zdravotným postihnutím a obmedzenou mobilitou. Tvrdí to občianske združenie Bez bariéry – Národná platforma proti bariéram, ktoré vyzýva kompetentné orgány na okamžité riešenie situácie.uviedol v utorok predseda OZ Bez bariéry Petr Kučera.skonštatoval pre novinárov.Dlhodobo nevyhovujúci stav sa podľa neho prejavuje aj pri výstavbe nových budov, keďže na Slovensku absentuje systém kontroly a nikto nie je pokutovaný, že nestavia bezbariérovo. Podobne je to aj v ďalších oblastiach.dodal.Občianske združenie deklaruje, že vytvorilo a navrhlo systém zmien, aby sa odstraňovanie bariér pre zdravotne postihnutých, ale aj seniorov a mamičky s kočíkmi na Slovensku vykonávalo komplexne a systémovo. Za jednu z bariér, považuje aj platnú legislatívu a nariadenia, ako aj prístup niektorých verejných samospráv a úradov. Svedčia o tom stále bariérové stavby, chodníky s obrubníkmi, sociálne zariadenia či nástupištia MHD, ktoré neberú ohľad na požiadavky obmedzenej mobility.Združenie vyzýva výkonné orgány štátu, ako sú ministerstvá dopravy a výstavby, financií, či práce a sociálnych vecí k okamžitému konaniu, aby došlo k synergickému medzirezortnému efektu v problematike, ktorá je často v úzadí a stáva sa politickým štítom pred voľbami. Podľa Kučeru nedošlo na Slovensku ani k náležitému čerpaniu eurofondov na účely odstraňovania bariér, výzva preto smeruje aj k náprave v tejto veci ešte v rámci aktuálneho programového obdobia.Košičan Ján Bartko, ktorý je odkázaný na invalidný vozík, poukázal aj na svojvoľné používanie symbolu bezbariérovosti.povedal. Potreba bezbariérovosti sa podľa neho týka až jednej tretiny obyvateľov mesta vrátane seniorov a mamičiek s kočíkmi. Bartko je autorom príručky o medzinárodne univerzálnych štandardoch pre osoby so zdravotným postihnutím. Vo svete je podľa neho bežné, že mesto zamestnáva spravidla zdravotne postihnutú osobu, najlepšie na vozíku, ktorá posudzuje požiadavky bezbariérovosti z hľadiska rôznych druhov zdravotného postihnutia vrátane takých vecí, ako je prechod cez obrubníky chodníkov.