BEZ HANBY: Traja muži kradli v potravinách v Hlohovci a Dvorníkoch

Dvorníky 25. septembra (TASR) - Polícia obvinila troch mužov z pokračujúceho prečinu krádeže. V pondelok 17. septembra po 14. hodine prišli spoločne na aute Peugeot Expert do predajne potravín v Dvorníkoch v okrese Hlohovec. Do športovej tašky, ktorú mali so sebou, začali nakladať rôzny tovar, následne bez zaplatenia odišli. Krádežou spôsobili spoločnosti škodu viac ako 126 eur. Následne sa všetci traja presunuli do Hlohovca, do predajne na Fraštackej ulici. Informovala trnavská krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová.pokračovala Kredatusová.Na základe záznamov z kamier polícia stotožnila všetkých troch podozrivých. Dvoch sa podarilo zadržať, tretí obvinený sa zatiaľ pohybuje po slobode.dodala hovorkyňa. Po 21-ročnom Trnavčanovi polícia pátra. V prípade uznania viny im môže hroziť odňatie slobody až do troch rokov.