Bez pomoci Západu by bola Červená armáda v ťažšej situácii, uviedli veľvyslanci pripomínajúci si výročie SNP

28.8.2024 (SITA.sk) - Bez pomoci Západu by Červená armáda bola v zásadne inej a značne ťažšej situácii. V spoločnom vyhlásení to uviedli piati veľvyslanci, ktorí si pripomínajú 80. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania (SNP) Pod spoločné vyhlásenie sa podpísali veľvyslanec Českej republiky Rudolf Jindrák , veľvyslanec Francúzskej republiky Pascal Le Deunff , veľvyslanec Rumunska Calin Fabian, veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Nigel Baker a veľvyslanec Spojených štátov Amerických Gautam Rana . Ako vyhlásili, SNP bolo reakciou Slovákov na neprávosť, teror a zverstvá páchané okupantmi.„SNP odhalilo skutočnú povahu slovenskej duše, ktorá nadovšetko miluje slobodu,“ uviedli veľvyslanci a ocenili preto množstvo podujatí, ktoré sa pri príležitosti 80. výročia SNP konajú po celom Slovensku.Sú podľa nich spomienkou na hrdinský čin miestneho odporu voči autoritárskemu a okupačnému nacistickému režimu. Veľvyslanci rovnako vyzdvihli, že počas ich ciest po Slovensku nachádzajú väčšie či menšie pamätníky SNP, a že takmer v každom meste námestia a ulice nesú prívlastok SNP.„SNP bolo jednou z najväčších operácií odporu proti nacizmu v Európe. A napriek tomu, že nebolo vojensky úspešné, aj keď dokázalo odolávať obrovskej presile okupantských síl celé dva mesiace a podporovať spojencov tým, že odklonilo tisíce nacistických jednotiek z iných miest frontu, historicky má obrovský význam. Pomohlo postaviť Slovensko na stranu víťazov druhej svetovej vojny,“ zdôraznili veľvyslanci v spoločnom vyhlásení a pokračovali, že sa nedá ubrániť zamysleniu nad tým, ako sa títo muži a ženy povstania cítili.„Samozrejme, že museli byť odvážni, odhodlaní a z dnešného pohľadu možno až nerozvážni. Ale určite sa museli aj báť a dúfať, že niekto im predsa len pomôže. Dúfať, že na svete sú ľudia, ktorí im predsa musia prísť na pomoc,“ uviedli veľvyslanci. Komunistický režim po roku 1948 presviedčal ľudí podľa veľvyslancov o sovietskom naratíve histórie, a vymazal zmienky o západných spojencoch.„Ale história je nekompromisná a objektívna pravda napokon vždy vyjde najavo. Ľudia dnes vedia, že bez pomoci Západu by Červená armáda, so všetkou svojou odvahou bola v zásadne inej a značne ťažšej situácii,“ pripomenuli veľvyslanci s tým, že Spojené kráľovstvo a USA pomáhali Slovensku tonami vojenského materiálu, zdravotníckych zásob, spravodajskou podporou, ale aj priamym zapojením vojakov a kománd z operácií ako Windproof, Amsterdam a Daves v okolí Banskej Bystrice. Veľvyslanci pripomenuli, že aktívne pôsobili aj Česi, Francúzi, Rumuni a ďalšie krajiny.„Nezabúdajme na úlohu československej exilovej vlády v Londýne a jej ministra obrany Rudolfa Viesta, ktorý priletel z Anglicka, aby velil 1. československej armáde na Slovensku. Nezabúdajme na Čechov a Slovákov, ktorí bojovali v britskom kráľovskom letectve RAF proti Luftwaffe zo vzduchu, a s partizánmi a armádou pod velením generála Viesta na zemi,“ uviedli veľvyslanci a spomenuli aj francúzske jednotky a partizánov, ktorí bojovali proti nacistickej presile v okolí Vrútok a Strečna.Zabúdať podľa nich netreba ani na rumunskú armádu, ktorá počas rokov 1944 a 1945 pomohla oslobodiť Slovensko, a ktorej bojovníci sú pochovaní aj na vojenskom cintoríne vo Zvolene.„V tomto boji za slobodu a proti tyranii a útlaku vidieť prvé pohyby veľkej demokratickej aliancie, ktorej sú dnes Slováci, Američania, Briti, Francúzi, Česi, Rumuni a ďalší členmi, Aliancie NATO , ktorá nám poskytuje kolektívnu záruku vzájomnej podpory a bezpečnosti pred akýmkoľvek nepriateľom,“ zdôraznili veľvyslanci a doplnili, že na príklade SNP je vidno rovnaký impulz túžby po slobode, ktorá dnes vedie krajiny k podpore Ukrajiny v jej boji proti ruským okupantom.„SNP zostáva symbolom hrdinskej minulosti Slovenska, majákom pre súčasnosť a vzorom do budúcnosti. Nikdy nezabudneme,“ uzavreli veľvyslanci.