Bez Ruska neprežijeme či EÚ a NATO nepotrebujeme. Naď vysvetľoval kontroverznú billboardovú kampaň (video)

10.4.2024 (SITA.sk) - Predseda mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď na stredajšej tlačovej besede vysvetľoval kontroverznú billboardovú kampaň, za ktorou stojí jeho politický subjekt. Na billboardoch, ktoré vyvolali kontroverziu, sú nápisy ako „Bez Ruska neprežijeme" alebo „ EÚ NATO nepotrebujeme", no tiež „Skutok sa nestal".Vyvolali vlnu nevôle, vymedzila sa voči nim napríklad iniciatíva Mier Ukrajine, ale aj predseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling . Naď na tlačovej besede potvrdil, že Demokrati sú objednávateľom kampane, zdôraznil ale, že nie sú autormi predmetných výrokov.Šéf Demokratov začal tlačovú besedu sériou otázok na prítomných, pýtal sa, čo pri pohľade na billboardy cítia, či ich to šokovalo, zhrozilo, prípadne či sa zľakli.„Toto je len pár billboardov, ktoré sú dnes vylepené štvrtý deň. A budú vylepené necelý týždeň,“ deklaroval. Dodal, že aj oni ostali zhrození, ale už vtedy, keď autori výrokov tieto slová vyslovili. Celkovo po prezidentských voľbách v noci zo soboty na nedeľu bolo podľa Naďa vylepených 99 billboardov.Demokrati deklarujú, že odštartovali kampaň pre voľby do Európskeho parlamentu a vystríhajú pre tým, aby si slovenské voličstvo zvolilo do EP „proruských prisluhovačov a extrémistov“, inak celý svet bude spájať Slovensko s takýmito výrokmi. Poukázali i na to, že demokrati prehrali už dve politické súťaže.Politický subjekt tiež avizoval, že čoskoro spustia druhú, nie však poslednú fázu kampane. Billboardy by podľa Naďa mali byť do nedele prelepené a mala by sa na nich objaviť webstránka neustupime.sk. Tá odkáže na hlavné programové body i kandidátov strany Demokrati do eurovolieb.„Navyše, pripravenou grafikou budú slogany zmenené na: “EÚ a NATO potrebujeme”, “Skutok sa stal”, “Ukrajina je priateľ” a “Bez Ruska prežijeme”," uviedla strana. Naď sa tiež poďakoval tým, ktorí sa do kampane rôznymi spôsobmi zapojili, či už ju zdieľali, alebo dokonca škrtali heslá priamo na predmetných billboardoch, čo označil za správne.„Či to boli občianske združenia, rôzne mimovládne organizácie alebo iné politické strany. Ďakujem, že ste sa stali aktívnou súčasťou našej kampane a spolu sme upozornili na témy, ktoré sú pre Slovensko a Európu doslova existenčné, neustúpime,” dodal Naď.Považuje za potrebné pritvrdiť v rétorike, biele rukavičky a kravaty podľa neho treba dať preč a natiahnuť si boxerské rukavice. Zdôraznil, že cieľom kampane nebolo ublížiť Ukrajncom, ani ich vystrašiť, ale povedať, že sú priateľmi a dobré vzťahy medzi Slovenskom a Ukrajinou sú žiaduce. Naď v reakcii na kritiku od iniciatívy Mier Ukrajine uviedol, že iniciatíva bola prvá, kto sa dozvedel o kampani, a boli informovaní i o ďalších krokoch, no v organizácii sa tiež niektorí s kampaňou nestotožnili.