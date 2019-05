BEZ ŠTVRŤFINÁLE: Výhra USA nad Nemeckom spečatila osud Slovákov na MS

Na snímke zľava brankár Mathias Niederberger (Nemecko), Luke Kunin (USA a Jonas Müller (Nemecko) v zápase základnej A-skupiny Nemecko - USA na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Košiciach 19. mája 2019. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

A-skupina (Košice):

Nemecko - USA 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Góly: 12. Tiffels (Draisaitl) - 14. Van Riemsdyk (Keller, Martinez), 51. Larkin (Van Riemsdyk, Martinez), 57. Eichel (Kane, Suter). Rozhodovali: Stano (SR), Öhlund (Švéd.) - Sormunen (Fín.), Vanoosten (Kan.), vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 6293 divákov.



Nemecko: Niederberger - M. Müller, Holzer, Y. Seidenberg, Nowak, Schopper, Reul, J. Müller - Tiffels, Draisaitl, Kahun - Ehliz, Hager, Mauer - Plachta, Michaelis, Eisenschmid - Bergmann, Noebels, Loibl



USA: Schneider - Martinez, Suter, Hanifin, Skjei, Fox, Q. Hughes, Wolanin - Kreider, Eichel, J. Hughes - Kane, Larkin, DeBrincat - Keller, White, Van Riemsdyk - Ryan, Glendening, Vatrano

Tabuľka A-skupiny:



1. USA 6 4 1 0 1 27:12 14

2. Fínsko 5 4 0 1 0 17:7 13

3. Kanada 5 4 0 0 1 28:11 12

4. Nemecko 6 4 0 0 2 14:16 12

-----------------------------------------

5. SLOVENSKO 6 3 0 0 3 26:18 9

6. Dánsko 5 1 1 0 3 17:16 5

7. Francúzsko 5 0 0 1 4 11:27 1

-----------------------------------------

8. Veľká Británia 6 0 0 0 6 5:38 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 19. mája (TASR) - Hokejisti USA zvíťazili v zápase A-skupiny MS nad Nemeckom 3:1. Američania si víťazstvom zabezpečili postup do štvrťfinále a skompletizovali postupujúcu štvoricu z košickej vetvy MS. Tento výsledok zároveň znamená, že medzi osmičkou najlepších budú šiestykrát po sebe chýbať slovenskí hokejisti. Američania o svojom víťazstve rozhodli dvomi gólmi v tretej tretine.Jedným z hlavných rozhodcov duelu bol Slovák Peter Stano. Nemci sa s košickou A-skupinou rozlúčia utorňajším zápasom s Fínskom (od 12.15), Američanov čaká v rovnaký deň od 20.15 zámorské derby s Kanadou.Zápas sa začal viacerými príležitosťami na oboch stranách. Do vedenia však išli na radosť početnej skupiny slovenských fanúšikov Nemci, keď Tiffels zblízka prestrelil Schneidera - 1:0. Už o necelé dve minúty však z typickej pozície presadil Van Riemsdyk, ktorý tečoval strelu Kellera - 1:1. V druhej časti gól nepadol, keďže Eichel, Kane či Michaelis svoje nádejné šance nepremenili. Američanov nasmeroval do štvrťfinále Larkin, ktorý v 51. minúte využil prihrávku Van Riemsdyka. Víťazstvo zámorského tímu potvrdil v 57. minúte Eichel, ktorý strelou bez prípravy využil presilovku.