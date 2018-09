Bezák: Jedna z ústavných funkcií by mohla byť zastúpená ženou

Na archívnej snímke Róbert Bezák. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. septembra (TASR) – Jedna z troch ústavných funkcií na Slovensku by mohla byť zastúpená ženou. Nie však ženou vo všeobecnosti, ale takou, ktorá už niekoľkokrát dokázala, že jej ide o spravodlivosť a pravdu a stojí pri ľuďoch, ktorí potrebujú pomoc. Aj to je pre emeritného arcibiskupa Róberta Bezáka dôvod, prečo v boji o kreslo prezidenta v budúcoročných voľbách vyjadril oficiálne podporu Zuzane Čaputovej.priblížil na piatkovom brífingu Bezák.Vo vyjadrení podpory kandidátke, ktorú podporuje Progresívne Slovensko, problém nevidí a je pripravený na rôzne ohlasy.poznamenal Bezák s tým, že nad podporou Františka Mikloška neuvažoval. Taktiež nepovažuje za zmätočné, že pred časom vyjadril podporu Imrichovi Bérešovi, ale po niektorých medializovaných informáciách svoje rozhodnutie stiahol a v súčasnosti podporuje Zuzanu Čaputovú.podotkol Bezák.Aktívnejší vstup do politiky odmieta.odpovedal na otázku, či sa nechystá byť prípadne poradcom.dodal Bezák.Vyjadrenie podpory z jeho strany si Čaputová váži.povedala Čaputová.Na otázku, či voliči pochopia vyjadrenie takejto podpory, keďže má za sebou liberálnu stranu, uviedla, že sa o to bude snažiť. Sama v tom však problém nevidí.poznamenala Čaputová. V prípade víťazstva by právomoci prezidenta nerozširovala, zachovala by status quo. Jej snahou je hlavne dostupnejšia spravodlivosť pre každého rovnako a vo vhodnom čase.dodala Čaputová.Prezidentské voľby na Slovensku budú na jar 2019. Termín vyhlasuje predseda Národnej rady SR. Právo voliť slovenského prezidenta má plnoletý občan SR. Voľba je dvojkolová. Znamená to, že ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, do 14 dní sa uskutoční druhé kolo, na ktorom sa zúčastnia dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Termín vyhlási predseda parlamentu.