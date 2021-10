Bezchybná vianočná ponuka od 4ky. Bonus na mobil, Sloboda za 4 eurá aj zľava za prenos čísla

Bonus na mobil k paušálom SLOBODA

Nekonečné paušály už za 4 Eurá

Nové modely aj výpredaje skladových zásob

Cena zariadení s paušálom SLOBODA+ a SLOBODA DÁTA s bonusom na mobil:











Cena telefónu s paušálom



Za mesiac na 24 mesiacov

SLOBODA 100+

SLOBODA 300+

SLOBODA NEKONEČNO+

SLOBODA DÁTA





Xiaomi Redmi 10

14,50 €

16,50 €

22,50 €

16,50 €





Samsung Galaxy A22 5G

16,75 €

18,75 €

24,75 €

18,75 €





Xiaomi Poco X3 Pro

17,50 €

19,50 €

25,50 €

19,50 €





Xiaomi 11 Lite 5G NE

23,50 €

25,50 €

31,50 €

25,50 €





Xiaomi 11T

27,25 €

29,25 €

35,25 €

29,25 €





Motorola Edge 20

28,00 €

30,00 €

36,00 €

30,00 €





Motorola Edge 20 Pro

36,25 €

38,25 €

44,25 €

38,25 €







Výpredaje zariadení za zvýhodnené ceny:

Mobilné telefóny vo výpredaji na e-shope 4ka.sk:



Motorola Moto E7 Plus 64 GB



Xiaomi Redmi 9 64 GB



Xiaomi Redmi 9T 128 GB



Huawei P40 Lite 128 GB



Samsung Galaxy A41 64 GB



Xiaomi Redmi Note 9 128 GB



Huawei P30 Lite 128 GB



Samsung Galaxy A51 64 GB



Xiaomi Mi 11 Lite 5G 128 GB



Apple iPad Mini (2019) Wi-Fi + Cellular 64 GB



Huawei P40 128 GB



Apple Iphone 11 64 GB



Xiaomi Mi 11 256 GB



Apple iPhone 12 64 GB



Apple iPhone 12 Pro 256 GB



Odmena 2 Eurá za prenos čísla

19.10.2021 (Webnoviny.sk) -Zákazníci 4ky môžu získať bonus až do výškyna kúpu mobilných telefónov a zariadení k paušálomna faktúru. Uplatniť simôže zákazník pri kúpe nového telefónu spolu s niektorým z paušálov SLOBODA+ alebo SLOBODA DÁTAalebo v partnerských predajniachpo celom Slovensku a v Košiciach aj v predajniach GSM1 a SWAN. Napríklad pri SLOBODE NEKONEČNO+ vie zákazník získať bonus 7 Eur z mesačnej faktúry, čo pri 30 mesačných poplatkoch znamená bonusNoví zákazníci môžu využiť aj zvýhodnenú ponuku a vyskúšať si ktorýkoľvek, vrátane nekonečných paušálov SLOBODA NEKONEČNO (zlacnené z 22 Eur na 4 Eurá ) a SLOBODA DÁTA s nekonečnými dátami (zlacnené zo 14 na 4 Eurá). Zvýhodnená ponuka platí pre zákazníkov, ktorí si do 31. 1. 2022 zakúpia novú 4ka SIM KARTU alebo si s novou SIM kartou prenesú číslo a zároveň si vyberú niektorý z paušálov SLOBODA, SLOBODA +, SLOBODA DÁTA alebo SLOBODA HLAS cez e-shop 4ka.sk Zákazníci 4ky obľubujú prémiové modely telefónov a tiež kúsky, ktoré ponúkajú výborný pomer kvality a ceny. 4ka preto do svojej vianočnej ponuky zariadení pridala 7 nových zariadení obľúbených značiek Xiaomi, Samsung a Motorola, ktoré majú ambíciu stať sa novými bestsellermi v predajnej sieti a e-shope 4ka.sk.Medzi TOP modely vianočnej ponuky patrí jednoznačne prémiový fotomobil, ktorý sa môže pochváliť okrem 108 Mpix hlavného fotoaparátu, či podporou 5G, aj turbonabíjaním až 67 W, ktoré mobil nabije na plnú kapacitu obrovskej 5000 mAh batérie za pol hodinu. Vo 4ke je ho možné získať napríklad aj k nekonečnému dátovému paušálu SLOBODA DÁTA aj s Bonusom na mobil za 29,25 EUR na 24 mesiacov.Rovnako zaujímavé novinky súso skvelou výbavou, pekným dizajnom a atraktívnou cenovkou.Lákadlom bude aj bestsellerktorý si môžu zákazníci vybraťa bonusom na mobil za bezkonkurenčnýchna dva roky.4ka pred Vianocami znížila ceny viacerých obľúbených smartfónov, ktoré sú teraz ešte výhodnejšie. Táto akcia u operátora platí do vypredania skladových zásob.Pri kúpe novej 4ka SIM karty môžu zákazníci 4ky získať dlhodobú zľavuz mesačného poplatku za paušál pri prenose čísla do 4ky. Ponuku je možné využiť do 31.1.2022 pri objednávke niektorého paušálu SLOBODA s prenosom čísla cez e-shop 4ky Informačný servis