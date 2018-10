Bezdomovec z Bad Oldesloe po výstreloch policajta vykrvácal

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bad Oldesloe/Lübeck 9. októbra (TASR) - Bezdomovec, na ktorého v nedeľu strieľal na severe Nemecka policajt, stratil po vážnych vnútorných zraneniach priedušnice a pľúcnej tepny priveľké množstvo krvi a fakticky vykrvácal. To je výsledok súdnej pitvy, ktorú nariadila prokuratúra v Lübecku vyšetrujúca tragický incident. Informoval o tom v utorok Severonemecký rozhlas (NDR) s odvolaním sa na hovorcu spomínanej prokuratúry Christiana Braunwartha.Podľa rovnakého zdroja 21-ročný bezdomovec z Bad Oldesloe, ktorý bol v minulosti trestaný okrem iného za riadenie motorového vozidla bez vodičského preukazu, za vlámanie do automobilu, vážnu krádež i porušenie zbrojnej legislatívy, bol zrejme psychicky chorý.Mladý muž sa v nedeľu s nožom v ruke približoval k policajtom a napriek opakovanej výzve, použitiu štipľavého spreja a varovnému výstrelu ho nehodil na zem. Jeden z mužov zákona tak dvakrát na neho vystrelil a trafil ho do hornej časti tela.Aj keď sa policajti snažili následne udržať vitálne funkcie zraneného, privolaný lekár mohol konštatovať už iba jeho smrť.Vyšetrovanie kauzy pokračuje.