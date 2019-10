Bezdymovú alternatívu fajčenia v SR využíva už 150.000 zákazníkov

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. októbra (TASR) - Približne šesť miliárd USD (5,4 miliardy eur) počas desiatich rokov investovala spoločnosť Philip Morris International (PMI) celosvetovo do vedeckého výskumu, vývoja a komerčného využitia rastúceho portfólia bezdymových výrobkov. Na ich vývoji sa podieľal tím viac ako 400 vedcov, inžinierov a expertov.Ako uviedol v utorok na stretnutí s médiami v Bratislave Xavier Ducarroz, generálny riaditeľ Philip Morris Slovakia, využívanie zariadení IQOS umožňuje používanie tabaku bez dymu, bez popola a s menším množstvom zápachu, pričom produkuje podstatne nižšie úrovne škodlivých látok v porovnaní s cigaretami. Zahrieva tabak namiesto jeho spaľovania, takže spotrebitelia neprídu o pravú chuť tabaku, pričom úroveň škodlivých látok je v porovnaní s cigaretami nižšia o 95 %.Podľa jeho slov to dokazujú všetky dostupné klinické štúdie. Zároveň však poukázal na skutočnosť, že ani používanie IQOS nie je bez rizík. Produkuje nikotín, ktorý vyvoláva závislosť, avšak s podstatne menšími škodlivými následkami než pri klasických cigaretách.Na Slovensku si už našlo bezdymovú alternatívu v podobe IQOS 150.000 konzumentov.Šéf PMI Slovakia tiež poukázal na skutočnosť, že ľudia si často IQOS stotožňujú s elektronickými cigaretami, čo je zásadný omyl. Okrem iného elektronické cigarety využívajú do náplní umelý nikotín, nevytvárajú aerosól, ale paru a náplne sa dajú zneužívať aj na iné prípravky.Pri vývoji a výrobe zariadení a náplní PMI vychádza z požiadaviek zákazníkov. A tak výrobky neustále inovuje a na slovenský trh od novembra uvedie IQOS 3 DUO.