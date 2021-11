Bezkontaktné platby Mastercard sa budú dať realizovať na Slovensku už aj s náramkami Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC

[1] Mastercard Research 2020

22.11.2021 (Webnoviny.sk) -Podľa nedávneho prieskumu spoločnosti Mastercard platí s pomocou hodiniek už každý desiaty Slovák[2]. Aj vďaka nástupu nových cenovo dostupných zariadení možno očakávať, že sa ich podiel bude ďalej zvyšovať. Aktuálnemu nástupu nositeľných zariadení predchádzalo predstavenie bezkontaktných platieb pred desiatimi rokmi a postupné rozširovanie siete bezkontaktných platobných terminálov.Celosvetovo najpopulárnejší chytrý náramok Xiaomi Mi Smart Band vo svojej zatiaľ poslednej, šiestej generácii, nielen vylepšil existujúce funkcie, ale pridal aj niektoré ďalšie. Užívatelia si tak vďaka týmto skvelým vlastnostiam môžu zjednodušiť každodenný život. Zaznamenáva všetky športové aktivity a tréningové výsledky. Monitoruje zdravie, stráži kvalitu spánku a tiež hladinu kyslíka v krvi (SpO2). S novinkou Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC konečne dorazila aj jedna z najžiadanejších funkcií. Je s ním možné, vďaka spolupráci s Mastercard, vykonávať bezkontaktné platby. Od dnešného dňa je možné za nákupy zaplatiť jednoduchým priložením náramku k platobnému terminálu. Karta Mastercard je v Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC uložená vo forme tokenu. Cena tohto produktu je na Slovensku stanovená na 51,90 EUR."Som veľmi rád, že prišiel čas, kedy naši fanúšikovia môžu bežne platiť v obchodoch aj pomocou ich obľúbeného športového náramku Xiaomi Mi Smart Band 6, ktorý v novej verzii prichádza s NFC. Ako aktívny športovec viem, aká je táto funkcia dôležitá. Môžem si ísť zašportovať a nemusím riešiť, kam uložím kartu alebo peniaze. Užívateľské pohodlie, pridávanie nových služieb a neustále vylepšovanie tých existujúcich patrí k hlavným bodom filozofie spoločnosti Xiaomi," vysvetľuje"Rozvoj platieb ďalšími nositeľnými zariadeniami je logickým evolučným krokom po úspešne uvedených mobilných platbách. Spolupráca s Xiaomi na umožnení platieb ich novým náramkom s NFC predstavuje ďalší významný krok v raste popularizácie platieb nositeľnými zariadeniami. Vďaka tomu, že Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC je ten najdostupnejší na trhu, veríme, že osloví širokú skupinu držiteľov kariet Mastercard," povedalPrvou bankou, ktorá bude podporovať platbu týmto chytrým náramkom je mBank. Službu umožní aj Curve a čoskoro tiež Prima banka."Bezkontaktné platby realizované prostredníctvom nositeľných zariadení sa u našich klientov tešia veľkej obľube. Máme preto veľkú radosť, že mBank bude jednou z prvých bánk, ktorá svojim klientom platby pomocou náramku Xiaomi Mi Band 6 NFC umožní. Tí totiž vítajú a vyhľadávajú práve tento typ platieb, pretože preferujú rýchlosť, pohodlnosť a bezpečnosť. My sa im ako moderná banka snažíme neustále prinášať inovatívne a praktické riešenia, aby sme im správu financií čo najviac uľahčili a zjednodušili," povedalPlatba s náramkom je veľmi jednoduchá. Po vložení detailov z karty Mastercard do aplikácie Xiaomi Wear sa zodpovedajúci token uloží do zariadenia. Ďalší postup je už rovnaký, ako pri platbe mobilným telefónom alebo hodinkami. Užívateľ Xiaomi Mi Band 6 NFC musí vybrať kartu uloženú v náramku a vložiť PIN kód nastavený v aplikácii pred prvou platbou. Toto odomknutie umožňuje jednoduché a rýchle platby s náramkom na zápästí po dobu 24 hodín alebo do momentu zloženia z ruky. Potom je potrebné PIN kód zadať znova. Platba sa vykoná priložením zápästia k bezkontaktnému terminálu. Funkcia inteligentnej autentizácie zabraňuje nechceným platbám tým, že vyžaduje, aby používateľ prechádzal z jednej strany obrazovky náramku na druhú. Potom je zariadenie aktivované a transakciu je možné vykonať.Informačný servis