Bezpečnosť aj na bicykli: Na tieto bezpečnostné prvky by ste nemali zabudnúť

Šťastie praje pripraveným

4.5.2022 (Webnoviny.sk) -Všetci vieme, že jazdiť musíme po pravej strane, po jednom za sebou a nie v skupinách vedľa seba. Musíme rešpektovať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa nimi. Byť pozorný a predvídať. A na jazdu pod vplyvom alkoholu rovno zabudnúť. Ak sa riadite týmito pravidlami, ste na pol ceste k bezpečnej jazde, druhá polovica úspechu sú bezpečnostné prvky.Niečo nám prikazuje zákon a niečo zdravý rozum. Zatiaľ čo v minulosti by cyklista mimo obce bez prilby a reflexných prvkov čelil pokute, legislatíva poľavila a túto povinnosť majú už iba deti do 15 rokov. Tie podľa Zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. majú cyklistickú prilbu nosiť vždy, keď sadnú na bicykel. Čo ale staršie deti a dospelí? Oni ju nepotrebujú?Zranenie hlavy patrí medzi najzávažnejšie. Pri väčších nárazoch dokáže prilba zabrániť prasknutiu lebky, poškodeniu mozgu či zmierniť následky týchto a iných zranení hlavy. Prilba na bicykel by preto mala spĺňať určité parametre –a nezabúdajte pri výbere pozerať naÚraz sa môže stať kdekoľvek, najčastejšie sú ale zranení cestní cyklisti, ktorí sa na ceste stávajú účastníkom cestnej premávky. Dobrý povrch motivuje cyklistu k zvyšovaniu rýchlosti, ktorá môže viesť k strate kontroly nad bicyklom. Taktiež mu hrozí stret s vozidlami. Stačí, že vodič stratí pozornosť alebo si cyklistu všimne v poslednej chvíli.Neriskujte svoje ani zdravie vašich detí, chráňte si hlavu. Pre niektoré deti je prilba hanbou, vysvetlite im, prečo je dôležitá a buďte pre ne v nosení prilby vzorom. Je jedno, či idete bicyklom po meste alebo mimo neho, prilba patrí na hlavu stále.Nepatria medzi povinnú výbavu, ale majú svoje opodstatnenie. Cyklistické rukavice slúžia na ochranu rúk pred odretím v prípade pádu. Okrem iného odvádzajú pot z rúk a zabraňujú tak kĺzaniu rúk po riadidlách – čím sa eliminuje riziko pádu. A v neposlednom rade chránia vaše ruky pred otlakmi pri dlhej jazde. Existujú rôzne druhy cyklistických rukavíc, svoj model nájdete do každého ročného obdobia. Primárne ich rozdeľujeme naPodľa slovenskej legislatívy by vás bicykel mal mať aspoň základné reflexné prvky, aby bol počas jazdy viditeľný pre vozidlá. V prípade, že vonku zúri nepriaznivé počasie, budete potrebovať aj predné a zadné svetlo.Predné (biele) a zadné (červené) odrazové svetlá môžete nahradiť odrazovými plochami na oblečení. Na pedáloch ich ale nahradiť nemôžete, cyklista má povinnosť, aby sa z oboch strán pedálov nachádzali odrazky. To isté platí aj pre odrazky na kolesách.Zadné svetlo musí byť výkonné, aby bolo použiteľné aj počas dňa. Nové technológie ponúkajú cyklistovi. Radar si viete prepojiť s cyklopočítačom, ktorý vás upozorní zosilnením zadného svetla, ak sa niečo za vami deje.Psychológovia upozorňujú, žedokáže vo vodičoch v okoloidúcich autách evokovať pocit, že musia dávať väčší pozor na prichádzajúceho cyklistu. Svetlá na bicykli ale neslúžia len na to, aby ste boli viditeľný pre iných, cyklistovi pomáhajú lepšie vidieť na vozovku pred ním a to najmä počas zlej viditeľnosti.sú síce len odporúčaným doplnkom, no ich používanie pri jazde na bicykli by mal zvážiť každý, komu záleží na jeho bezpečnosti.Prilba, svetlá, rukavice,... Čo ďalšie vám zvýši bezpečnosť pri jazde? Ochranným prvkom sú aj cyklistické okuliare , oči chránia nielen pred slnečnými lúčmi, ale aj lietajúcim hmyzom, ktoré vám môže vletieť do oka a podráždiť ho.Pri výbere si voľte farbu šošovky podľa prostredia, v ktorom jazdíte najčastejšie., preto sú obľúbenou voľbou pre športové aktivity. Najdôležitejšie je, aby vám okuliare, aj keď si nasadíte prilbu a aby vámVždy pripravený cyklista by nemal zabúdať ani na nepovinnú výbavu -s ktorou viete ošetriť malé zraneniapre dostatočnú hydratáciu tela,k, ktorým o sebe dáte vedieť.Máte všetko k bezpečnej jazde na bicykli? Ak nie, na www.totosport.sk to určite nájdete.Informačný servis