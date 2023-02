Bezpečnosť nie je samozrejmosť a členovia NATO musia byť pripravení na všetky varianty, vyhlásil plukovník Navrátil

Ochrana východného krídla

Spojenecká technika

Mnohonárodná bojová skupina

23.2.2023 (SITA.sk) - Rok ruskej vojny na Ukrajine ukázal, že bezpečnosť nie je samozrejmosť a sny o večnom mieri sú presne to – len sny. Severoatlantická aliancia (NATO) a všetci jej členovia musia byť pripravení na všetky varianty, vrátane tej najhoršej, ktorou je konflikt vysokej intenzity so silným protivníkom.Uviedol to veliteľ Mnohonárodnej bojovej skupiny NATO v SR plukovník Karel Navrátil. Ministerstvo obrany (MO) SR zdôraznilo, že Severoatlantická aliancia vzhľadom na agresívne kroky Ruska zintenzívnila ochranu východného krídla, čo v končenom dôsledku posilnilo aj obranyschopnosť Slovenska, a to prostredníctvom vytvorenia Mnohonárodnej bojovej skupiny NATO v SR.Ako ďalej uviedol rezort obrany, od marca minulého roku sa na Slovensku v rámci tejto jednotky vystriedalo takmer 2 000 spojeneckých vojakov vrátane príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková. „Účelom tejto spojeneckej posily je odstrašenie, demonštrácia súdržnosti a deklarovanie pripravenosti brániť sa spoločne proti akejkoľvek hrozbe. Naše sily po boku spojencov sú pripravené okamžite reagovať. Prítomnosť aliančnej skupiny je pre Slovensko potvrdením kolektívnej obrany v praxi,“ vyhlásil poverený minister obrany SR Jaroslav Naď MO SR spresnilo, že okrem vojakov vyslali spojenci na naše územie aj modernú techniku, ktorá posilňuje spôsobilosti OS SR.„Konkrétne ide o pozemnú techniku jednotky práporového zoskupenia vo výcvikovom priestore Lešť, ktorú aktuálne predstavujú kolesové obrnené vozidlá pechoty Patria zo Slovinska, Boxer z Nemecka a Pandur z Česka, ale tiež Iveco, Tatry 810 a americké vozidlá Humvee," vymenoval rezort obrany s tým, že na leteckej základni Sliač je batéria protivzdušnej obrany Patriot z Nemecka, donedávna aj z Holandska. Na základni v Malackách je zase umiestnená batéria Patriot z USA.„Vďaka spojeneckej technike je Slovensko chránené ako nikdy predtým, a samozrejme, rezort vyvíja aktivity, aby zabezpečil vlastné systémy," doplnilo MO SR.„Sama existencia našej bojovej skupiny, rovnako ako ostatných skupín na východnom krídle, je dôkazom jediného – NATO je odhodlané a pripravené brániť každý centimeter svojho územia, miliardu obyvateľov členských štátov a hodnoty demokracie, práva a slobody. Naše motto to hovorí jasne – Sme pripravení,“ zdôraznil Navrátil.Rezort dodal, že v rámci mnohonárodnej bojovej skupiny pôsobí viac ako tisíc profesionálnych vojakov.„Vedúcou krajinou je Česká republika a ďalšími participujúcimi krajinami sú Slovensko, Slovinsko, Nemecko, Holandsko a Spojené štáty americké," vysvetlilo MO SR.Aktuálny mandát Národnej rady SR povoľuje maximálne 3 000 spojeneckých vojakov na našom území. Ministerstvo uviedlo, že záujem o zapojenie sa do bojovej skupiny majú aj ďalší spojenci, čím by sa bezpečnosť posilnila.