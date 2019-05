Bezpečnostná rada OSN bude rokovať o vývoji v sýrskej provincii Idlib

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 8. mája (TASR) - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) sa zíde v piatok na neverejnom zasadnutí venovanom stupňovaniu bojov v sýrskej severozápadnej provincii Idlib, kde boli pri útokoch zasiahnuté nemocnice a školy. Tlačová agentúra AFP to uviedla v stredu s odvolaním sa na diplomatické zdroje.Zvolanie tohto zasadnutia požadovali Belgicko, Nemecko a Kuvajt - traja nestáli členovia Rady, ktorí zohrávajú poprednú úlohu v jej snahách o riešenie humanitárnej krízy v Sýrii, zmietanej vojnou už vyše osem rokov. Urobili tak po tom, ako sily sýrskej vlády a spojeneckého Ruska zintenzívnili bombardovanie uvedenej oblasti v rukách džihádistov.Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie bolo od 29. apríla zasiahnutých na severozápade Sýrie 12 zdravotníckych zariadení vrátane dvoch významných nemocníc.V provincii Idlib - poslednej dôležitej bašte sýrskych povstalcov - žijú približne tri milióny ľudí. Stupňovanie násilia vyhnalo za jediný týždeň z domova vyše 150.000 osôb z Idlibu a priľahlej provincie Aleppo.Na piatkovom zasadnutí v New Yorku, naplánovanom na 10.00 h miestneho času (16.00 h SELČ), budú členov BR informovať o aktuálnom vývoji v Sýrii predstavitelia humanitárnych agentúr OSN.Rusko, kľúčový spojenec sýrskeho prezidenta Bašára Asada, dosiahlo vlani v septembri s Tureckom, ktoré podporuje niektoré povstalecké skupiny, dohodu o zriadení demilitarizovanej nárazníkovej zóny v idlibskej enkláve. Týmto krokom sa predišlo rozsiahlej ofenzíve vládnych síl v danej oblasti. Do nárazníkovej zóny spadajú tiež časti susedných provincií Lázikíja, Hamá a Aleppo.Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval v utorok bojujúce strany na severozápade Sýrie, aby chránili civilistov a rešpektovali prímerie.