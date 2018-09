Bezpečnostná rada OSN odsúdila útok na vojenskú prehliadku v Iráne

Členovia Bezpečnostnej rady OSN, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 25. septembra (TASR) - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov odsúdila v pondelok útok na účastníkov vojenskej prehliadky v Iráne, pri ktorom zahynulo 25 ľudí vrátane 12 príslušníkov elitných revolučných gárd. BR OSN to označila za "odporný a zbabelý teroristický útok".Vo vyhlásení sa zdôrazňuje, že páchatelia a organizátori útoku musia byť bratí na zodpovednosť.Agentúra AP pripomína, že militanti prezlečení za vojakov spustili paľbu na pochodujúcich vojakov a divákov počas sobotňajšej prehliadky v juhoiránskom meste Ahváz.Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí obvinil z útoku štáty Perzského zálivu podporované Washingtonom a nariadil bezpečnostným silám, aby vypátrali zodpovedných.K streľbe v Ahváze sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS), no tiež protivládna skupina etnických Arabov nazvaná Ahvázsky národný odpor, ktorá je strešnou organizáciou viacerých radikálnych hnutí.K jednému z najhorších útokov na najsilnejšie vojenské jednotky v Iránskej islamskej republike došlo v čase snáh Spojených štátov a ich spojencov z Perzského zálivu izolovať Teherán.V pondelok sa v uliciach Ahvázu zhromaždili tisíce ľudí, aby si uctili pamiatku obetí útoku na účastníkov vojenskej prehliadky. Odohral v čase, keď si Irán tradične pripomína deň svojich ozbrojených síl a výročie vypuknutia iránsko-irackej vojny z 80. rokov 20. storočia. Podobne ako v Ahváze sa preto vojenské prehliadky konali aj v ďalších iránskych mestách.Bezpečnostné zložky zabili všetkých štyroch útočníkov.