Bezpečnostná rada OSN schválila zrušenie sankcií voči Eritrei

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 14. novembra (TASR) - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) v stredu jednohlasne schválila zrušenie sankcií voči Eritrei. Poukazuje to na pokrok tejto východoafrickej krajiny a jej susedných štátov pri dosiahnutí mieru, informovala agentúra DPA.BR OSN v rezolúcii, prijatej všetkými 15 členmi, s okamžitou platnosťou zrušila cielené sankcie voči Eritrei zahrňujúce zbrojné embargo, zákaz cestovania určitým osobám a zmrazenie ich majetku.Etiópsky veľvyslanec v OSN Taye Atske Selassie uviedol, že Addis Abeba zrušenie sankcií "úprimne" víta. Dodal, že tento krok je znakomkrajín Afrického rohu.Rezolúcia OSN zároveň Eritreu vyzýva, aby urovnala pohraničný spor so susedným Džibutskom. Tieto dve krajiny sa totiž v septembri dohodli na normalizácii vzájomných diplomatických vzťahov.Bezpečnostná rada OSN uvalila na Eritreu sankcie v roku 2009 v súvislosti s pohraničnými spormi s Džibutskom a pre údajnú podporu somálskych islamistických milícií aš-Šabáb.Eritrea a Etiópia podpísali v septembri mierovú dohodu, ktorá predstavovala ďalší krok v zbližovaní týchto kedysi znepriatelených krajín po tom, ako v júli obnovili vzájomné vzťahy. Obe krajiny prerušili všetky diplomatické väzby po pohraničnej vojne v rokoch 1998-2000, ktorá si vyžiadala desaťtisíce ľudských životov.