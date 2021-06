Bezpečnostné orgány zlyhali v komunikácii, hovorí správa o vyšetrovaní násilností v Kapitole

Pri nepokojoch zomrelo päť ľudí

Rolu Trumpa nerozoberali

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.6.2021 (Webnoviny.sk) - Senátne výbory pre domácu bezpečnosť a pravidlá v americkom Kongrese predstavili správu z prešetrovania smrteľných januárových nepokojov v Kapitole Spojených štátov. Tá poukazuje na zlyhania v komunikácii orgánov.Polícia podľa nej nedostala informácie od spravodajských služieb a policajtom chýbalo velenie. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Podporovatelia bývalého prezidenta Donalda Trumpa vtrhli do Kapitolu vo Washington D.C., keď tam Kongres potvrdzoval volebné víťazstvo Joea Bidena . V dôsledku nepokojov zomrelo päť ľudí. Najmenej 450 ľudí pre ich konanie počas výtržností obvinili.Spravodajské služby údajne nedokázali správne vyhodnotiť komunikáciu na sociálnych sieťach pred násilnosťami a Pentagon Národnú gardu Washingtonu D.C. nasadil až po troch hodinách po žiadosti polície. Zlyhanie vedenia viedlo policajtov k úrazom.V správe sa uvádza, že hoci spravodajské agentúry odovzdali určitý materiál orgánom činným v trestnom konaní, v dôsledku „decentralizovanej“ spravodajskej jednotky polície Kapitolu neboli informovaní všetci dôstojníci.Správa senátnych výborov vychádzala z rozhovorov a vyjadrení polície, FBI a ministerstva pre vnútornú bezpečnosť, nemenované zdroje pre americké médiá však uviedli, že informácie od posledných dvoch neboli také úplné, ako sa očakávalo.Text nerozoberá rolu Trumpa v nepokojoch, hoci spomína, že republikánsky prezident povzbudil jeho podporovateľov, aby 6. januára išli do Kapitolu. Správa ale nepoužíva slová, ako napríklad povstanie.Zdroje amerických médií uviedli, že formulácia správy bola vybraná veľmi dôsledne, aby zachovala dvojstrannú dohodu medzi senátormi z Republikánskej a Demokratickej strany vo výboroch.Okrem zlyhaní správa stanovuje aj odporúčania. Jedným z nich je umožniť náčelníkovi kapitolskej polície priamu reakciu od Národnej gardy, namiesto čakania na schválenie z Pentagonu. Takéto čakanie v januári podľa správy ukrátilo plánovanie a schválenie reakcie na násilnosti.Senátna správa by mohla byť výsledkom posledného veľkého vyšetrovania januárových udalosti, čo favorizujú republikáni. Demokrati sa síce usilovali o zriadenie vyšetrovacieho výboru podobného tomu, ktorý vyšetroval teroristické útoky z 9. septembra 2001, ich návrh však neprešiel Senátom.