Bezpečnostné sily zabili najmenej 18 teroristov Islamského štátu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mósul 27. septembra (TASR) - Najmenej 18 teroristov z organizácie Islamský štát (IS) zabili bezpečnostné sily v severoirackom meste Mósul. Informovalo o tom vo štvrtok iracké ministerstvo obrany.Iracké sily spustili operáciu zameranú na zabezpečenie výšin nad južnou časťou Mósulu. Okrem toho, že zlikvidovali teroristov, našli a zničili niekoľko ich skrýš.Ako poznamenala agentúra Anadolu, vláda v Bagdade vlani oznámila, že IS je po troch rokoch bojov s irackou armádou a vojenskou koalíciou pod vedením USA takmer porazený.Napriek tomu sú militanti IS v určitých častiach krajiny stále aktívni a bezpečnostné sily často podnikajú proti nim operácie.