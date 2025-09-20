Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 20.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

20. septembra 2025

Bezpečnostné záruky pre Ukrajinu a sankcie voči Rusku. Zelenskyj sa opäť stretne s Trumpom


Tagy: Americký prezident rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že sa na budúci týždeň stretne so svojím americkým náprotivkom Donaldom ...



Zdieľať
trump_russia_ukraine_war_99018 scaled 1 676x451 20.9.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že sa na budúci týždeň stretne so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. Udeje sa tak na okraji Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN).


Zelenskyj povedal, že počas rokovaní s Trumpom v New Yorku bude diskutovať o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu a sankciách voči Rusku.

Ukrajina trvá na Západom podporovaných bezpečnostných zárukách, ktoré by zabránili budúcim ruským útokom, zatiaľ čo ruský prezident Vladimir Putin varoval, že akékoľvek západné vojská na Ukrajine by boli neakceptovateľné a zároveň legitímne ciele.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine


Americký tlak na rýchle ukončenie vojny sa zastavil a Rusko prakticky vylúčilo stretnutie Putina so Zelenským, čo Kyjev považuje za jedinú cestu k mieru.

Zelenskyj uviedol: „Očakávame sankcie, ak nedôjde k stretnutiu lídrov alebo napríklad k prímeriu.“ Dodal, že Ukrajina je pripravená na stretnutie s Putinom, ale ten nie je ochotný.



Zdroj: SITA.sk - Bezpečnostné záruky pre Ukrajinu a sankcie voči Rusku. Zelenskyj sa opäť stretne s Trumpom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V Česku prebieha najväčšia bezpečnostná prehliadka v strednej Európe, lietala aj slovenská stíhačka F-16 – FOTO
<< predchádzajúci článok
Kazachstan zakázal nútené sobáše a bude ich tvrdo trestať, týka sa to aj únosov neviesť

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 