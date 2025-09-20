|
Sobota 20.9.2025
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava
|Denník - Správy
20. septembra 2025
Bezpečnostné záruky pre Ukrajinu a sankcie voči Rusku. Zelenskyj sa opäť stretne s Trumpom
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že sa na budúci týždeň stretne so svojím americkým náprotivkom Donaldom ...
20.9.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že sa na budúci týždeň stretne so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. Udeje sa tak na okraji Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN).
Zelenskyj povedal, že počas rokovaní s Trumpom v New Yorku bude diskutovať o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu a sankciách voči Rusku.
Ukrajina trvá na Západom podporovaných bezpečnostných zárukách, ktoré by zabránili budúcim ruským útokom, zatiaľ čo ruský prezident Vladimir Putin varoval, že akékoľvek západné vojská na Ukrajine by boli neakceptovateľné a zároveň legitímne ciele.
Americký tlak na rýchle ukončenie vojny sa zastavil a Rusko prakticky vylúčilo stretnutie Putina so Zelenským, čo Kyjev považuje za jedinú cestu k mieru.
Zelenskyj uviedol: „Očakávame sankcie, ak nedôjde k stretnutiu lídrov alebo napríklad k prímeriu.“ Dodal, že Ukrajina je pripravená na stretnutie s Putinom, ale ten nie je ochotný.
Zdroj: SITA.sk - Bezpečnostné záruky pre Ukrajinu a sankcie voči Rusku. Zelenskyj sa opäť stretne s Trumpom © SITA Všetky práva vyhradené.
Vojna na Ukrajine
