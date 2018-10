Bezpečnostné zložky treba odpolitizovať, tvrdí P. Macko

Na archívnej snímke Pavel Macko. Foto: TASR - Martin Pakovič Foto: TASR - Martin Pakovič

Bratislava 4. októbra (TASR) - Obranu a bezpečnosť štátu treba podľa generála Pavla Macka vrátiť do rúk profesionálom. Vyhlásil to na štvrtkovej tlačovej konferencii strany Spolu - občianska demokracia, kde ho zároveň predstavili ako člena jej tímu pre bezpečnosť.povedal. Politické rozhodnutie musí podľa neho smerovať k tomu, aby kompetentní vybrali najspôsobilejšieho uchádzača.Podľa poslanca Národnej rady SR Miroslava Beblavého (nezaradený) si návrat dôvery voči bezpečnostným zložkám vyžaduje kompletné systémové zmeny, nielen zmeny na vrcholových pozíciách. Na obnovu dôvery občanov a zahraničných partnerov v bezpečnostné zložky Slovenska treba podľa strany Spolu komplexnú reformu bezpečnostného sektora.Návrat etických hodnôt a prísnejšia vnútorná kontrola by podľa Macka mali pomôcť pri zmene súčasného systému. Najdôležitejšie je podľa neho zaviesť okrem prísneho kariérneho postupu aj nezávislú zložku v bezpečnostných zložkách, ktorá by vnútorné záležitosti a problémy dokázala vyriešiť priamo vnútri systému. Chýba mu aj prevencia voči extrémizmu.Plukovník Branislav Diďák ako ďalší člen odborného tímu strany Spolu avizoval, že tiež pripravujú komplexnú reformu Policajného zboru, ktorou chcú zmeniť celú filozofiu polície, a nepôjde len o zmenu názvov útvarov či presúvanie ľudí.