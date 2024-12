Bezpečnostné zložky zabránili možnému útoku na kritickú infraštruktúru Slovenska, tvrdí Šutaj Eštok – VIDEO

Zabránenie potenciálnemu teroristickému útoku

3.12.2024 (SITA.sk) - Bezpečnostné zložky zabránili možnému útoku na kritickú infraštruktúru Slovenska. Informoval o tom minister vnútra Hlas-SD ) na sociálnej sieti. Ako uviedol, bezpečnostná situácia je vo svete napätá a vojna neprebieha len na frontovej línii."Sú využívané aj rôzne záškodnícke útoky, hybridné operácie alebo ďalšie aktivity, ktoré majú za účel destabilizovať krajinu," upozornil minister. Akcia z minulého týždňa na východnom Slovensku bola podľa neho profesionálnou ukážkou pripravenosti Slovenska odpovedať na takéto hrozby."Vďaka skorému zásahu policajných a spravodajských zložiek sme dokázali zabrániť potenciálnemu teroristickému útoku na našu kritickú infraštruktúru," informoval minister. Ako podotkol, opoziční politici šíria nezmyselné vyhlásenie a je nutné, aby odpovedal faktami."Operácia s názvom Vostok sa zaoberala cielenou aktivitou dvoch cudzích štátnych príslušníkov a občana Slovenskej republiky, z ktorej vyplynulo reálne podozrenie z možnej prípravy útoku spočívajúceho v zničení alebo znefunkčnení dôležitého energetického zariadenia, konkrétne plynovodu alebo ropovodu ," priblížil minister vnútra s tým, že tieto osoby pomocou dronov v bezletovej zóne monitorovali konkrétne objekty energetickej infraštruktúry.Podľa ministra išlo o trafostanicu pri obci Veľké Kapušany, kompresorovú plynovú stanicu Eustream vo Veľkých Kapušanoch, železničnú stanicu v Kapušanoch, elektráreň Bojany a ďalšie objekty, vrátane štátnej hranice SR s Ukrajinou."Rovnako sa zistilo, že jedna z podozrivých osôb sa s motorovým vozidlom pohybovala aj v blízkosti železničnej stanice Michalovce počas nakladania vojenskej techniky OS SR na vagóny, ktorú dokumentoval," spresnil minister.Ako ďalej informoval, v priebehu celej akcie boli zaistené rôzne predmety používané na monitorovaciu činnosť. Išlo o množstvo telefónov, notebooky, rôzne vybavenie na nahrávanie obrazu a zvuku, nosiče dát, rušičky signálu, termokamery, nočné videnie, balistická vesta, mapy a ďalšie veci."Príslušníci bezpečnostných zložiek SR dokázali rozložiť záškodnícku bunku, ktorá predstavovala potenciálne riziko pre našu bezpečnosť," dodal Šutaj Eštok.Na Slovensku sa podľa jeho slov prijali rázne a rýchle opatrenia, aby sa podobným útokom zabránilo a prebiehajú aj prípravy ďalších preventívnych opatrení na ochranu územia a kritickej infraštruktúry."Vyšetrovanie prípadu stále prebieha, podozrivé osoby boli zaistené a podnikli sa kroky, aby nepredstavovali pre Slovensko hrozbu. Jedna osoba bola vyhostená do Maďarska a druhá bola bezodkladne odovzdaná príslušným orgánom na Ukrajinu v rámci vyhostenia," doplnil minister a uzavrel, že doterajšie komentovanie tejto akcie zo strany opozície ukazuje, že buď nerozumejú, ako fungujú bezpečnostné zložky krajiny, a tým pádom sú nekompetentní sa k prípadu vyjadrovať, alebo sú ochotní ohroziť bezpečnosť Slovenska len pre získanie si svojich vlastných politických bodov.Podľa poslanca za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Juraja Krúpu po Slovensku behajú potenciálni teroristi, ktorí sú hrozbou pre našu kritickú infraštruktúru. Ako v pondelok dodal, vyplýva to z toho, že osoby, o ktorých minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD a šéf Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar minulý týždeň informovali ako o potenciálnych teroristoch, sudca medzičasom prepustil na slobodu."Ja sa pýtam, kde sa stala chyba, "soudruzi". Buď SIS nemala dostatočne zdokumentované všetky dôkazové materiály a informácie, alebo polícia zasiahla v zlý čas, alebo to jednoducho bolo len niečo fingované, imaginárne," povedal Krúpa.Podľa neho by bolo žiaduce, aby predstavitelia SIS a ministerstva vnútra dovysvetlili, čo sa vlastne stalo. Vládna koalícia je podľa Krúpu majstrom v šírení strachu a hľadaní rôznych imaginárnych hrozieb pre Slovensko, zatiaľ čo reálna hrozba, ktorá ide z Ruska, je ignorovaná.Rovnako aj Progresívne Slovensko chce od SIS, aby vysvetlila svoje kroky. Žiadajú preto zvolanie mimoriadneho výboru na kontrolu SIS. Chcú rokovať o informáciách z tlačovej konferencie šéfa SIS Pavla Gašpara a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) po zasadnutí minulotýždňovej Bezpečnostnej rady Člen Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS a predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci uviedol, že informácie o údajnom ohrození kritickej infraštruktúry Slovenska a o bombových hrozbách na školách boli veľmi nejasné a zrejme neviedli ani k zadržaniu predpokladaných páchateľov."Od SIS očakávame konkrétnejšie vysvetlenie o tom, či je alebo bola kritická infraštruktúra štátu skutočne ohrozená,” dodal v pondelok Dubéci.