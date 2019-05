Bezpečnostnou previerkou J. Málika sa už nezaoberá inšpekcia, ale NBÚ

Jaroslav Málik, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 31. mája (TASR) - V prípade bezpečnostnej previerky bývalého policajného viceprezidenta Jaroslava Málika nešlo o trestný čin. Tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR tvrdí, že to ukázalo vyšetrovanie Úradu inšpekčnej služby rezortu. Vec posunuli Národnému bezpečnostnému úradu (NBÚ).povedali pre TASR z tlačového odboru rezortu vnútra.NBÚ potvrdil, že sa bude prípadom zaoberať.ozrejmil úrad. Ako doplnil, ďalej bude postupovať v súlade so zákonom.V apríli tohto roka bolo v prípade vedené trestné stíhanie vo veci prečinu ohrozenia utajovanej skutočnosti a prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. Bližšie informácie vtedy polícia uviesť nechcela.Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) v októbri minulého roka potvrdila, že rezort prijal podnet v tomto prípade a bude sa ním zaoberať Úrad inšpekčnej služby ministerstva.Doplnila, že v septembri 2017 vtedajší policajný prezident Tibor Gašpar oznámil NBÚ podozrenie z možnej neoprávnenej manipulácie s utajovanými skutočnosťami Jaroslavom Málikom. Ministerka zdôraznila, že Málik v čase nástupu do funkcie viceprezidenta Policajného zboru mal platné osvedčenie vydané na základe bezpečnostnej previerky vykonanej podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností na stupeň utajenia tajné.