Bezpečnostný výbor o Dankovej nehode nerokoval, podľa Gašpara by sa podobnými záležitosťami nemal zaoberať

Policajtom Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave , ktorí objasňovali dopravnú nehodu podpredsedu parlamentu a predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka, sa s ním podarilo skontaktovať až v piatok 12. januára o 14:30.Vypočuli ho a podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Informovala o tom bratislavská krajská polícia. Dopravná nehoda, pri ktorej podpredseda parlamentu narazil do semaforu na križovatke ulíc Saratovská – Repašského sa stala vo štvrtok 11. januára krátko pred 23:30.

23.1.2024 (SITA.sk) - Výbor parlamentu pre obranu a bezpečnosť sa mal v utorok zaoberať postupom policajtov pri objasňovaní dopravnej nehody šéfa SNS a podpredsedu parlamentu Andreja Danka Zasadnutie sa však nakoniec neotvorilo, keďže podľa predsedu výboru Tibora Gašpara Smer-SD ) boli prítomní len piati jeho členovia.Na uznášaniaschopnosť výboru je pritom potrebných sedem členov. Na zasadnutie sa dostavil aj policajný prezidenta Ľubomír Solák a štátna tajomníčka rezortu vnútra Lucia Kurilovská Gašpar zároveň uviedol, že výbor by sa podľa neho nemal zaoberať „živými trestnými vecami". Záležitosť tiež podľa neho nepatrí na zasadnutie výboru, keďže „neohrozuje bezpečnosť Slovenska".Na výbore sa nezúčastnili koaliční poslanci, podľa Gašpara sú však ospravedlnení. „Majú svoje povinnosti," uviedol pre médiá. Zároveň zopakoval, že podobnými záležitosťami, ako bola Dankova nehoda, by sa branno-bezpečnostný výbor nemal zaoberať.„Lebo ja môžem zvolať výbor, aby nám vysvetlili, ako sa postupuje v kauze Expo Dubaj, kedy dôjde k nejakým rozhodnutiam, prečo ešte nedošlo k nejakým rozhodnutiam. Môžem zvolať výbor pre 10 ďalších podobných prípadov," skonštatoval Gašpar.Zároveň doplnil, že podľa informácií od policajného prezidenta zakázal dozorový prokurátor informovať o prípade. Členovia výboru by tak informácie nedostali, ani keby bol výbor uznášaniaschopný. „Je to živá trestná vec. Trestný poriadok presne definuje, kto má právo v akých prípadoch informovať o živej trestnej veci," dodal Gašpar.