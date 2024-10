Bezpečnostný výbor sa zaoberal raziami v bratislavských kluboch, Amnesty upozorňuje na možné porušovanie ľudských práv (video)

Amnesty žiada promptné vyšetrenie

Polícia musí dodržiavať kódex

Škodlivosť protidrogových politík

Iniciátorom bola Finančná správa

Na úrad prišiel len jeden podnet

22.10.2024 (SITA.sk) - Amnesty International Slovensko upozorňuje na možné porušovanie ľudských práv v súvislosti s nedávnymi raziami v bratislavských kluboch.Ako organizácia uviedla vo svojom stanovisku, tieto razie vyvolali otázky o ich nevyhnutnosti a primeranosti zásahu. Svedkovia opisovali invazívne prehliadky, a tiež nedôstojné správanie sa policajtov voči návštevnikom klubov.„Amnesty International upozorňuje, že tieto skutky môžu predstavovať porušenie ľudských práv a Kódexu správania OSN pre príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní,“ uvádza mimovládka.Apeluje tiež na zodpovedné inštitúcie, aby zaistili promptné, nestranné a dôkladné vyšetrenie postupu polície počas týchto zásahov.Amnesty poukazuje na svedectvá z klubu WAX2, podľa ktorých museli návštevníci celé hodiny stáť s rukami nad hlavou, boli podrobení invazívnym prehliadkam a boli bezdôvodne považovaní za podozrivých.„Niektorí policajti používali urážlivé výrazy a vytvárali atmosféru strachu a poníženia. Európsky dohovor o ľudských právach prísne zakazuje neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie, vrátane psychického nátlaku a zastrašovania,“ upozorňuje mimovládka.Amnesty International Slovensko je toho názoru, že nasadenie desiatok policajtov na kontrolu príjmových dokladov a hľadanie drog z hľadiska nevyhnutnosti a primeranosti nevychádza ako použitie najšetrnejšieho prostriedku.„Plošné použitie invazívnych prehliadok a zastrašovania voči skupine ľudí, u ktorých neexistovalo dôvodné podozrenie, je v rozpore so zásadami nevyhnutnosti a primeranosti,“ tvrdí organizácia a poukazuje na to, že polícia musí dodržiavať pravidlá Kódexu správania OSN.Ten vyžaduje, aby boli zásahy primerané závažnosti situácie, a aby sa používali len také opatrenia, ktoré sú čo najmenej rušivé pre dosiahnutie zákonného cieľa.Amnesty tiež dlhodobo upozorňuje na škodlivosť represívnych protidrogových politík. Podľa organizácie majú za následok porušovanie ľudských práv a zamedzujú používaniu vhodných politík, ktoré sú postavené na vedeckých dôkazoch a mali by znižovať riziká a škody spojené s užívaním drog.„Súčasný deklarovaný prístup ministerstva vnútra, ktorý sa zameriava na kluby a školy ako drogové „hotspoty“, nerieši základné sociálne a zdravotné potreby súvisiace s užívaním drog. Drogová politika by mala byť zameraná na znižovanie škôd (harm reduction), ochranu verejného zdravia a vzdelávanie,“ uvádza Amnesty International a požaduje, aby drogové politiky rešpektovali ľudské práva i verejné zdravie.Razie vo viacerých bratislavských podnikoch boli v utorok predmetom rokovania parlamentného Výboru pre obranu a bezpečnosť . Poslanec hnutia Progresívne Slovensko a bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak po zasadnutí výboru pre agentúru SITA uviedol, že cieľom výboru bolo zistiť, či boli tieto akcie v podnikoch ojedinelé, alebo ich bolo viacero, a tiež, kto bol ich iniciátorom.„Dozvedeli sme sa, že iniciátorom bola finančná správa , ktorá ešte pred akciou urobila kontrolné nákupy a zistila porušenie daňových predpisov. A na základe nejakých informácií, ktoré tiež mala finančná správa, polícia preventívne išla potvrdiť alebo vyvrátiť to podozrenie, že sa tam distribuujú drogy,“ uviedol.Táto prvotná informácia o distribúcii drog sa podľa Spišiaka aj potvrdila, keďže nejaké drogy aj boli nájdené. Spišiak ale na margo primeranosti zásahu skonštatoval, že mohol a mal byť vykonaný iným, primeranejším spôsobom.„Mohli tam ísť operatívni policajní pracovníci a preveriť distribúciu drog operatívne. Zistiť možno konkrétne, ktorá osoba distribuuje, ktoré osoby tam nakupujú a mohli tam vraziť a rovno zatknúť túto osobu. Nemuseli držať všetkých dve hodiny v šachu a hľadať, koho sú alebo nie sú sáčky pováľané po zemi,“ myslí si Spišiak.Podpredseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Samuel Migaľ (Hlas-SD) pre agentúru SITA uviedol, že je rád, že sa daná téma otvorila aj na výbore, keďže sa často objavuje v médiách. Priznal, že ho prekvapila informácia, že na Úrad inšpekčnej služby , ktorý by mal postup pri takýchto zásahoch preverovať, prišiel len jeden takýto podnet.Za prekvapujúce označil aj zistenia, že pri raziách sa zistili drogy v dvoch prípadoch, napriek tomu, že razií bolo sedem a zameriavali sa najmä na daňové úniky . „Odmietam akúkoľvek drogovú kriminalitu,“ zdôraznil. Avizoval tiež, že bude trvať na tom, aby takéto razie pokračovali.„Samozrejme, pokiaľ niekto má výhrady k tomu, že došlo k nejakej hrubosti, má právo na to, aby podal sťažnosť na Úrad inšpekčnej služby,“ akcentoval. Považuje za dobré, aby polícia v spolupráci s finančnou správou v takýchto zákrokoch pokračovala.