Bezpečnú zónu v Sýrii nebudú udržiavať žiadne pozemné sily USA

Na snímke z tureckej strany hraníc, dym stúpa počas pokračujúcich sporadických bojov medzi tureckými silami a kurdskými bojovníkmi v severosýrskom pohraničnom meste Ras al-Ajn v piatok 18. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 18. októbra (TASR) - Spojené štáty pokračujú v sťahovaní svojich vojakov zo severovýchodnej Sýrie a žiadne americké pozemné sily nebudú pomáhať zachovávať bezpečnú zónu, ktorá je súčasťou dohody o prímerí dosiahnutej s Tureckom. Oznámilo to americké ministerstvo obrany (Pentagón), ktoré citovala tlačová agentúra AFP.Americké sily zostanú v kontakte s Tureckom aj so sýrskymi kurdskými bojovníkmi, ktorí boli spojencami USA v boji proti extrémistickej organizácii Islamský štát, uviedol minister obrany Mark Esper.Bezpečná zóna medzi Tureckom a Kurdmi na severe Sýrie má byť zriadená práve na základe dohody, ktorú vo štvrtok oznámil viceprezident USA Mike Pence po stretnutí s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Turecko súhlasilo s pozastavením svojej ofenzívy na severe Sýrie na päť dní.Prezident Donald Trump dal prakticky "zelenú" tureckému útoku, keď stiahol malý počet príslušníkov amerických špeciálnych jednotiek pôsobiacich po boku kurdských bojovníkov - ich úlohou bolo zároveň odradiť Turecko od vojenskej akcie v Sýrii. Trump neskôr nariadil stiahnutie všetkých okolo 1000 amerických vojakov, nasadených v severovýchodnej Sýrii.uviedol Esper vo vyhlásení.dodal.USA však budú vykonávať vzdušný prieskum nad zónou, uviedol vysokopostavený predstaviteľ Pentagónu. Účelom prieskumu bude dohliadať na väznice so zadržiavanými bojovníkmi Islamského štátu.