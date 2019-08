Bezplatná MHD počas Baníckeho jarmoku sa dotkne i liniek v Bojniciach

Ilustračná snímka Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Prievidza 27. augusta (TASR) - Bezplatná preprava cestujúcich mestskou hromadnou dopravou (MHD) v Prievidzi počas Baníckeho jarmoku (6. - 8. 9.) sa dotkne i liniek premávajúcich v Bojniciach. Opatrením reaguje prepravca a samospráva Prievidze na zvýšený nápor dopravy počas konania podujatia, na sociálnej sieti sa už stretlo s kritikou obyvateľov.S myšlienkou zabezpečiť bezplatnú prepravu cestujúcich počas podujatia prišiel za prievidzskou samosprávou dopravca SAD Prievidza. Jeho návrh počítal aj so zavedením mimoriadnych dopravných spojov vo večerných a nočných hodinách, s ktorými by sa dostali návštevníci jarmoku domov. "spomenul vedúci kancelárie primátorky mesta Alojz Vlčko.Opatrenie sa podľa neho týka všetkých liniek MHD, pričom počas konania podujatia bude zabezpečený špeciálny režim od 6. septembra 15.00 h, keď bude možné do autobusov nastupovať všetkými dvermi, nielen prednými, čím bude nástup a výstup cestujúcich plynulejší.podčiarkol.Zavedenie opatrenia na odľahčenie dopravy v meste sa už stretlo i s kritikou obyvateľov na sociálnej sieti, niektorí ho označili za populistický krok.reagoval Vlčko s tým, že samospráva sa už, naopak, stretla i s pozitívnymi reakciami.Prepravca i odhadol výšku tržieb, o ktoré pre bezplatnú prepravu cestujúcich príde. Počíta so sumou vo výške takmer 4000 eur, vychádzal pritom zo štatistík za minulý rok počas konania podujatia. Reálny výpadok v tržbách odpočíta z celkovej sumy preplatku po zúčtovaní výdavkov za výkony vo verejnom záujme v budúcom roku, čo predstavuje rozdiel medzi poskytnutými finančnými prostriedkami dopravcovi a ním skutočne použitými na výkony.Informáciu o bezplatnej MHD počas Baníckeho jarmoku vzali na vedomie na svojom rokovaní v pondelok (26. 8.) prievidzskí mestskí poslanci.