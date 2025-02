Bezplatná MHD, zvýhodnené vstupné do kina alebo košickej ZOO, metropola východu ponúka pre seniorov viacero benefitov

Bezplatná MHD

15.2.2025 (SITA.sk) - Metropola východu ponúka pre seniorov viacero benefitov. Ako pre agentúru SITA uviedlo mesto Košice, zľavy majú seniori napríklad v MHD.Osoby staršie ako 70 rokov môžu cestovať hromadnou dopravou v meste bezplatne, ak majú trvalý pobyt v SR a bola im vydaná osobitná bezkontaktná čipová karta.Ak nemajú kartu vybavenú, po predložení dokladu dokazujúceho osobu a vek môžu cestovať so zľavou. Nárok na zľavnené cestovné však seniori v Košiciach majú od dosiahnutia veku 62 rokov, opäť je ale potrebné, aby sa preukazovali dokladom dokazujúcim osobu a vek. Mesto tiež niektorým seniorom prispieva na obedy.„Senior má nárok na príspevok vo výške dve eurá na jeden obed v prípade, ak jeho dôchodok nepresahuje sumu 500 eur," uviedlo mesto.Rovnako majú starší ľudia v metropole východu nárok aj na zľavy z miestneho poplatku za komunálny odpad. „Seniori vo veku od 62 do 65 rokov majú nárok na zľavu vo výške 10 percent. Osoby vo veku nad 65 rokov majú nárok na 40-percentné zníženie sumy," ozrejmila samospráva.Zvýhodnené podmienky môžu seniori v Košiciach využiť aj v prípade kultúrnych podujatí. Ako mesto uviedlo, kino Úsmev ponúka pravidelné premietania pre seniorov. Vďaka tomu si môžu pozrieť nové zaujímavé filmy v rozumnom dennom čase. Navyše majú na tieto premietania zvýhodnené vstupné, a to v sume tri eurá. V Knižnici pre mládež mesta Košice tiež majú seniori nad 70 rokov zápisné zdarma.Zvýhodnené vstupy môžu využiť aj v prípade ZOO Košice . V apríli až októbri môžu zoologickú záhradu navštíviť za päť eur, avšak táto suma nezahŕňa návštevu DinoParku. V ostatných mesiacoch roka za takúto návštevu zaplatia štyri eurá. Ak sa ale chcú v apríli až októbri pozrieť aj do DinoParku, musia si pripraviť sumu osem eur.„V pracovných dňoch platí 50-percentná zľava pre seniorov – rezidentov mesta Košice nad 70 rokov," doplnilo mesto Košice. Zvýhodnené vstupné majú aj do ZOO domu na Mojmírovej, kde zaplatia 1,50 eura, čo predstavuje polovičnú cenu lístka pre dospelých.Za zvýhodnených podmienok môžu seniori v metropole východu aj športovať. V NTC Košice majú napríklad dvakrát do týždňa vstup zdarma na bedminton.Zľavnené celodenné vstupné môžu využiť aj na mestskom kúpalisku Rumanová, kde zaplatia päť eur. Na kúpalisku Červená hviezda majú na letné kúpalisko vstup zdarma, v prípade prekrytého bazéna ale zaplatia za 60-minútový vstup 3,10 eura a 4,30 za 90-minútový vstup.„Nielen seniori, ale aj všetci obyvatelia mesta môžu po registrácii v rámci Konta Košičana už od minulého roka využívať funkcie pre zjednodušenie a zrýchlenie komunikácie občanov s mestom. V priebehu tohto roka by k týmto funkciám mali pribudnúť aj rôzne výhody, na ktoré budú mať nárok všetci seniori využívajúci Konto Košičana," doplnilo mesto Košice.