Bezplatná právna poradňa v Košiciach je opäť v prevádzke. Študenti UPJŠ vám pomôžu pod dohľadom advokátov

2.2.2025 (SITA.sk) - Študentská právna poradňa opäť pracuje a prijíma klientov. Na stretnutie sa možno objednať do 20. apríla, alebo do naplnenia kapacít. Právnu poradňu opäť otvorila Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v spolupráci s mestom Košice. V poradni pre občanov Košíc vypracujú bezplatnú analýzu ich právneho problému. Analýzy budú pripravovať študenti a študentky práva, pod dohľadom skúsených advokátov.Právna analýza zahŕňa rozbor prípadu i konkrétne možnosti riešenia. Ako informuje UPJŠ, Študentská právna poradňa vypracúva analýzy v oblasti občianskeho, rodinného, obchodného a pracovného práva, taktiež práva sociálneho zabezpečenia, správneho a daňového práva. Upozorňuje ale, že z činnosti študentskej poradne sú vylúčené analýzy v oblasti trestného práva.„Klientmi Študentskej právnej poradne sú obyvatelia mesta Košice, nachádzajúci sa v situácii, v ktorej potrebujú pomoc s vyriešením svojho právneho problému. Klient si je vedomý toho, že právnu analýzu jeho právneho problému vypracujú študenti práva. Klient poskytuje úplne a pravdivé informácie o svojom právnom probléme alebo situácii a jasne formuluje otázky alebo problémy, ktoré majú byť predmetom právnej analýzy,“ približuje UPJŠ.Upozorňuje, že na stretnutie v poradni sa treba vopred objednať. Možno tak urobiť telefonicky na telefónnom čísle +421 55 6419 385 cez Kanceláriu prvého kontaktu Magistrátu mesta Košice, alebo prostredníctvom emailu dominika.beckova@upjs.sk. Stretnutia sa budú v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach na Kováčskej 30, a to v dohodnutom termíne.