Bezplatné dlhové poradne pomohli stovkám Slovákov, pribudnú v ďalších mestách

Najčastejšie riešia exekúcie a vymáhanie dlhov

Právna, ekonomická a psychologická pomoc

13.5.2022 (Webnoviny.sk) - Od začiatku minulého roka poskytli bezplatné dlhové poradne na Slovensku ekonomické, právne a psychologické poradenstvo už 810 klientom a ich rodinám. V súčasnosti je na Slovensku 20 pobočiek, do augusta tohto roka otvoria dlhové poradne vo zvyšných 26 mestách, kde pôsobia úrady práce a sociálnych vecí. V tlačovej správe o tom informoval rezort práce a sociálnych vecí.Medzi najčastejšie typy problémov, s ktorými klienti prichádzajú, sú exekúcie a vymáhanie dlhov. Na pobočky častokrát prichádzajú ľudia, ktorí prišli o prácu, majú za sebou rozvod alebo iné životné situácie, ktoré zásadným spôsobom zmenili ich finančnú situáciu alebo ľudia oklamaní rôznymi podvodmi. Odborníci varujú najmä pred lákavo vyzerajúcimi tzv. peer to peer pôžičkami, ktoré sú veľmi rizikové. Ľuďom odporúčajú, aby sa pred podpísaním akejkoľvek zmluvy radšej prišli poradiť aj k nim na pobočku.Záujemcom o pomoc poradcovia odporúčajú, aby prišli pripravení a nezabudli si so sebou priniesť dôležité dokumenty, ako napríklad bankové a nebankové úvery a pôžičky, dlhy voči príbuzným a známym, leasingovej spoločnosti či úžerníkom. Dôležité sú iné listiny - rozhodnutia súdov, listy od exekútorov, platobné výmery od Sociálnej či zdravotnej poisťovne, upomienky od poskytovateľov služieb či správcu bytovky.Pre lepšie zhodnotenie finančnej situácie sú podstatné aj doklady o príjmoch napríklad v podobe pracovnej zmluvy, výplatnej pásky či daňového priznania. Nápomocné môžu byť výpisy z účtov, detailný zoznam mesačných výdavkov, faktúry za telefón či internet, doklady o mesačných platbách za bývanie, doklady k poistkám či investíciám a doklady o majetkových sporoch a konaniach.Bezplatné dlhové poradne v sebe spájajú integrované, trojzložkové poradenstvo - právnu, ekonomickú a psychologickú pomoc. Poradcovia tak pokrývajú všetky aspekty problémov dlžníkov, čo je kľúčovým predpokladom pre efektívne a komplexné riešenie dlhovej situácie. Ide o Národný projekt, ktorý sa realizuje prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.