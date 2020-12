Bezplatný odvoz starých spotrebičov už v 10 mestách

Na Slovensku funguje služba zberu elektroodpadu, ktorá je unikátna v celej EÚ

V ktorých mestách služba funguje?

Ako si službu zber elektroodpadu objednať?

Aké spotrebiče môžete v rámci služby odovzdať do zberu?

Najbližšie termíny zberu elektroodpadu







Mesto





Najbližšie dva termíny zberu



Objednávku je potrebné vystaviť najneskôr dva dni pred termínom zberu





Banská Bystrica

12.12. 2020, 23.1. 2021





Bratislava





12.12. 2020, 19.12. 2020



(v závislosti od mestskej časti)





Košice





5.12. 2020, 12.12. 2020



(v závislosti od mestskej časti)





Nitra

19.12. 2020





Pezinok

9.1. 2020





Považská Bystrica

19.12. 2020, 23.1. 2021





Prešov

19.12. 2020





Trenčín

9.1. 2021





Trnava

19.12. 2020, 23.1. 2021





Žilina

12.12. 2020, 16.1. 2021







7.12.2020 (Webnoviny.sk) -Tak ako sa venujeme výberu nového spotrebiča, tak by sme sa oň mali správne postarať aj potom, čo doslúži. V celej EÚ platí, že elektroodpad nesmieme vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu alebo na skládky, aby neznečisťoval životné prostredie. Môžeme ho však zadarmo odovzdať na zberné dvory, do predajní či v rámci zberov, ktoré organizujú samosprávy.Existuje tiež možnosť pri kúpe nového výrobku využiť službu jeho dovozu spolu s odvozom starého. To už však nemusí byť zadarmo, nakoľko predajca do poplatku zahŕňa väčšinou aj ďalšie služby, napríklad vynášku nového spotrebiča do bytu, jeho inštaláciu či likvidácia obalov z neho.S veľkými spotrebičmi, akými sú chladnička, sporák, či práčka však máme často problém, ako ich zaviezť na zberné miesto. Sú ťažké a do bežného osobného auta sa nám často ani nezmestia. V mestách býva tiež nedostatok zberných dvorov alebo sú od osídlených častí ďaleko.ENVIDOM – Združenie výrobcov spotrebičov pre recykláciu preto prináša na Slovensko službu zberu elektroodpadu jedinečnú v celej Európe.. Následne ho odvezieme priamo na ekologickú recykláciu k slovenským spracovateľom.Vo všetkých ôsmich krajských mestách, teda va va v dvoch okresných mestách – va v. Termíny zberu sú jeden alebo dvakrát za mesiac, v závislosti od mesta.Veľmi jednoducho, online, cez internetovú stránkuV sekcii stránky "Objednať" si treba vybrať svoje mesto a zvoliť si vyhovujúci termín zberu. Objednávanie na jednotlivé termíny zberu uzatvárame 2 dni pred konaním zberu.V online objednávke je potrebné poskytnúť údaje o druhu a množstve spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť a kontaktné údaje.Prepravcovia vám zatelefonujú alebo zazvonia na zvonček, aby ste im vchod sprístupnili. Následne spotrebiče naložia a odvezú na ekologickú recykláciu.rozoberú na hodnotné súčiastky a zvyšok rozobraného spotrebiča porozhadzujú po okolí. Vytvárajú sa tak čierne skládky a z amatérsky rozobratých spotrebičov môžu do okolia uniknúť látky škodlivé pre životné prostredie (napr. chladivá z chladničiek).Spotrebiče treba pred ich odovzdaním do zberu očistiť, vyliať vodu z filtra práčky alebo odmraziť mrazničku. Pri ich odovzdávaní treba dbať aj na ďalšie ochranné opatrenia, akými sú používanie rúšok a rukavíc.Ekologicky, pohodlne a zadarmo sa tak môžete zbaviť napríklad chladničiek, mrazničiek, umývačiek riadu, práčok, sušičiek, sporákov, rúr ale aj varných dosiek, mobilných klimatizácií, radiátorov, ohrievačov, mikrovlniek či vysávačov. Ak do zberu nahlásiteV roku 2019 sa služba zberu elektroodpadu poskytovala v 4 slovenských mestách (Bratislava, Košice, Trenčín a Žilina). Počas tohto roka sa rozšírila do ďalších 6 miest a dnes sa poskytuje vo všetkých krajských mestách a dvoch okresných mestách. (Pezinok a Považská Bystrica).Od začiatku roka až do konca októbra 2020 si odvoz starých spotrebičov pomocou tejto služby objednalo spolu 3 114 domácností z týchto miest. Vďaka tomu mohol ENVIDOM za 10 mesiacov roka zabezpečiť ekologickú recykláciu 840 kusov chladničiek a mrazničiek, 1 550 kusov veľkých spotrebičov (napr. sporáky, práčky či umývačky riadu) a až 3 820 kusov ostatných menších spotrebičov (napr. drobné kuchynské spotrebiče, spotrebiče pre upratovanie domácností či osobnú hygienu apod.). Spolu sa tak viac ako 116 tisíc kilogramov elektroodpadu odviezlo k slovenským spracovateľom. Tam sa z nich najskôr odstránili a ekologicky zlikvidovali škodlivé látky a následne sa z nich mohli získať rôzne druhotné suroviny akými sú železo, meď, hliník a iné kovy či plasty alebo sklo.Záujem o zber elektroodpadu takouto formou medzi obyvateľmi rastie. Napriek tomu, že počas prvej aj druhej vlny pandémie koronavírusu musela byť služba dočasne pozastavená na niekoľko týždňov, vo všetkých mestách (BA, KE, TN a ZA), v ktorých sa služba poskytovala, aj v roku 2019 narástol oproti minulému roku počet domácností, ktoré si objednali zber. Napríklad v Bratislave si službu v roku 2019 objednalo 1 773 domácností a za 10 mesiacov roka 2020 až 2086 domácností. Výrazne tiež stúpol záujem v Žiline, kde si v minulom roku objednalo službu 59 domácností, počas roka 2020 to už bolo 202 domácností. Takáto praktická skúsenosť je pre spotrebiteľov najlepší spôsob ako sa naučiť, že aj elektroodpad patrí do zberu. Lebo len tak sa môže dostať na ekologickú recykláciu. Ľudia si potom informáciu o tejto skúsenosti posúvajú medzi sebou ďalej, čím sa zvyšuje celkové povedomie verejnosti o potrebe zberu a recyklácie elektroodpadu.Informačný servis