Bezplatný vstup do múzeí a galérií každú prvú nedeľu v mesiaci sa nezmenil, vyhlásilo ministerstvo

5.6.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo kultúry SR (MK SR) ponecháva bezplatný vstup do múzeí a galérií každú prvú nedeľu v mesiaci. Agentúru SITA o tom informoval hovorca ministerstva Matúš Bystriansky.O zrušení bezplatného vstupu informovalo vo štvrtok 4. júna Slovenské národné múzeum (SNM) . Bystriansky však uviedol, že SNM zverejnilo neaktuálnu informáciu bez konzultácie s MK SR.„Rezort kultúry práve naopak uvažuje v budúcnosti o rozšírení bezplatných vstupov do múzeí a galérií,“ dodal Bystriansky.Hovorkyňa SNM Zuzana Vašáryová vo štvrtok 4. júna informovala, že MK SR zrušilo bezplatný vstup do múzeí a galérií v pôsobnosti rezortu každú prvú nedeľu v mesiaci.Uviedla tiež, že návrat do predkoronavírusových čísel návštevnosti a s tým súvisiacej finančnej stabilizácie bude pre SNM dlhý a náročný.