Bezstarostné víkendy – vrátime ti 10 € za tvoje nevýherné tikety

Niké pokračuje v bezstarostných bonusoch. Čo si pripravila pre svojich klientov tentokrát?

To znie ešte lepšie ako Bezstarostné soboty!

Ako funguje princíp Bezstarostných víkendov?

Čiže platí, že cez víkend teraz tipujú tipéri v Niké bez starosti?

Bezstarostné víkendy prichádzajú v čase, kedy sa do ponuky vracajú európske ligové súťaže. Napríklad aj slovenská Niké liga. Čo by si odporučil tipérom na tiket?

Cez víkend sa však hrajú aj ďalšie súťaže. Ktoré sú tvoje najobľúbenejšie?

12.2.2024 (SITA.sk) -Klienti naše "bezstarostné" akcie už veľmi dobre poznajú a preto sa opäť vraciame k tomuto obľúbenému konceptu.Naposledy boli bezstarostné soboty, tentokrát sme za bezstarostný označili hneď celý víkend! Prichádzajú Bezstarostné víkendy!Chceme tipérom dopriať ešte viac príležitosti kombinovať svoje "bezstarostné" tikety. Na využitie bonusu a tkzv. poistku pri tipovaní majú o jeden deň navyše. Pokojne tak môžu tipovať sobotňajšie zápasy s nedeľnými a podobne.V prvom rade každý tipér zostavuje tikety s ambíciou, aby sa zazelenali. V prípade ale, ak má klient cez víkend nevýherné tikety za aspoň 20 eur, tak Niké mu dáva záchranu, vrátime mu presne 10 eur. Do akcie sa počítajú tikety v kurze 5 a musia byť podané aj vyhodnotené kedykoľvek počas víkendu.Povedal by som, že klienti môžu hrať "svoju hru" tak ako doteraz, akurát budú takmer "bez starosti" v prípade ak niektorý tiket ujde. Nedá mi nepripomenúť, že akcia platí aj na Live tikety, takže v prípade zaujímavého vývoja niektorých víkendových zápasov, tipéri môžu skúsiť šťastie aj takýmto spôsobom a to už aj na pobočkách!Bezstarostný víkend by som možno použil na odvážnejšie tikety, ktoré za bežných okolností tipéri nepodajú. Teraz ich však Niké podrží a keď to nevyjde vráti im 10 eur.Ak sa pýtate na konkrétne zápasy, tak prvé kolá po prestávkach bývajú zradné a myslím, že nejaké prekvapenia by sme mohli očakávať aj v Niké lige. Napríklad by som skúsil, že Michalovce získajú aspoň bod v Podbrezovej, alebo, že Zlaté Moravce ešte v pražskej eufórií zvíťazia doma nad Bystricou.Moje obľúbené ligy sú 2. a 3. nemecká liga a tiež druhá najvyššia francúzska súťaž. Dokonca som zostavil aj tiket z daných súťaží. Páčia sa mi tieto zápasy, tipy sú odvážne, ba verím až bezstarostné ????.Informačný servis