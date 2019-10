Bezstarostnú jazdu predstaví prekladateľ J. Rauvolf

Kino Lumiére, archívna snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. októbra (TASR) - Exkluzívnu projekciu legendárneho filmu Bezstarostná jazda (1969) režiséra a herca Dennisa Hoppera uvedie vo štvrtok 24. októbra v cykle Music & Film bratislavské Kino Lumiére. Film sa premietne v zdigitalizovanej podobe pri príležitosti 50. výročia jeho vzniku tak, ako ho tento rok slávnostne uviedol 72. ročník MFF v Cannes. Projekcia bude spojená s prednáškou publicistu a prekladateľa beatnickej literatúry Josefa Rauvolfa. TASR o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).Film Bezstarostná jazda mal svetovú premiéru na MFF v Cannes v roku 1969 a Dennis Hopper si z festivalu odniesol Cenu za debut. "hovorí Miro Ulman, dramaturg cyklu Music & Film a ďalej dodáva:Roadmovie o dvoch slobodomyseľných motorkároch, ktorí cestujú naprieč Amerikou z Los Angeles na karneval do New Orleansu s balíkom peňazí z predaja drog, sa stalo prelomovým už v čase svojho vzniku. Film verne zachytil nálady v prostredí vtedajšej mládeže, zároveň bol novátorský aj po formálnej stránke, jeho rozprávanie narúšalo zaužívané postupy hollywoodskych filmov. Hlavné postavy si zahrali Peter Fonda a Dennis Hopper, Jack Nicholson bol za úlohu Georgea Hensona nominovaný na Oscara, Zlatý glóbus i Cenu BAFTA za najlepší herecký výkon vo vedľajšej úlohe a film získal aj nomináciu na Oscara za pôvodný scenár.vysvetľuje Ulman pozadie vzniku filmu Bezstarostná jazda. "Dôležitou súčasťou Bezstarostnej jazdy je hudba, ktorá sa výrazne podpísala pod atmosféru filmu. "poznamenal Ulman.Pred projekciou filmu sa uskutoční prednáška českého publicistu a prekladateľa beatnickej literatúry Josefa Rauvolfa s názvom Hudobná stopa filmu Bezstarostná jazda. "ozrejmil autor hlavnú tému prednášky.Josef Rauvolf je rešpektovaným prekladateľom a publicistom. V období normalizácie sa venoval prekladom textov pre samizdat, po roku 1989 pôsobil i pôsobí ako prekladateľ a publicista v slobodnom povolaní. Bol aj šéfredaktorom českej mutácie časopisu Rolling Stone, vedúcim kultúry v časopise Instinkt a preložil celý rad kníh najmä z okruhu beatnickej literatúry. Rauvolf prekladal i Charlesa Bukowského či životopisy a biografie Miles Davis – Miles (2000) a Victor Bockris – Nadoraz: Príbeh The Velvet Underground (1995). Za preklad Kerouacovej knihy Vize Codyho (2011) získal Cenu Josefa Jungmanna.Prednáška Rauvolfa sa uskutoční o 20.00 h, pred projekciou filmu, tá je naplánovaná na 20.40 h. "O deň neskôr, v piatok 25. októbra o 20.00 h, sa projekcia filmu s prednáškou uskutoční aj v Kine Úsmev v Košiciach," uzavrela Nôtová.