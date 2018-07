BHP Billiton oznámil za rok 2017/2018 rekordnú produkciu železnej rudy

Na ilustračnej foto koncern BHP Billiton. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 18. júla (TASR) - Ťažobný koncern BHP Billiton oznámil za minulý obchodný rok rekordnú produkciu železnej rudy. Dopomohli k tomu aj výsledky za 4. kvartál, v ktorom firma rovnako ťažbu železnej rudy zvýšila. Spoločnosť zároveň oznámila odhad produkcie na súčasný obchodný rok s tým, že by mohla minuloročnú úroveň ťažby prekonať.Ako firma BHP Billiton uviedla, za 4. štvrťrok obchodného roka 2017/2018, ktorý sa skončil v júni, dosiahla produkcia železnej rudy 72 miliónov ton. V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka vyťažila firma 70 miliónov ton.Za celý obchodný rok dosiahla produkcia rekordnú úroveň 275 miliónov ton. Spoločnosť zároveň stanovila odhad produkcie v súčasnom obchodnom roku 2018/2019, a to v rozmedzí od 273 do 283 miliónov ton.Firma okrem toho uviedla, že pokračuje v plánoch predaja svojich aktív v oblasti bridlicových ložísk v USA. Očakáva, že v najbližších mesiacoch oznámi jednu alebo viac transakcií a úplne by sa z tejto oblasti mala stiahnuť do konca tohto roka.