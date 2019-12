Biatlon-SP: Eckhoffová opäť dominovala, Paulína Fialková štrnásta

Nórska biatlonistka Tiril Eckhoffová, archívna foto. Foto: TASR/AP Nórska biatlonistka Tiril Eckhoffová, archívna foto. Foto: TASR/AP

Le Grand Bornard 22. decembra (TASR) - Nórska biatlonistka Tiril Eckhoffová suverénnym spôsobom zvíťazila v pretekoch s hromadným štartom v rámci 3. kola Svetového pohára vo francúzskom Le Grand Bornard. V cieli mala priepastný náskok 1:20,5 min pred Dorotheou Wiererovou z Talianska. Tretia skončila Švédka Linn Perssonová. Slovenka Paulína Fialková obsadila 14. miesto s odstupom 2:23,8 minúty.





Slovenská reprezentantka na prvej streľbe neminula terč a zo strelnice odišla so stratou 6,9 sekundy na Francúzku Julie Simonovú. Na druhej položke v ľahu nezasiahla posledný desiaty terčík, no chyby robili aj jej súperky a ocitla sa tak vo veľkej skupine na 3. priečke s mankom 24,1 sekundy.Na čele sa medzitým osamostatnili Fínka Kaisa Mäkaräinenová a Eckhoffová. Nórka potvrdila, že do francúzskeho strediska si priniesla výbornú formu a po dvoch chybách Fínky s veľkým náskokom mierila za štvrtým individuálnym víťazstvom v sérii.Fialková na tretej položke minula prvý a tretí terč, na druhej streľbe v stoji pridala ďalšiu chybu a vypadla z prvej desiatky.Talianka Wiererová sa vďaka druhej priečke opäť po jednom dni vrátila na čelo celkového poradia SP. Po sobote vedúca Nórka Ingrid Landmark Tandrevoldová obsadila v nedeľu až 12. priečku.

Preteky s hromadným štartom žien 12,5 km):



1. Tiril Eckhoffová (Nór.) 38:52,8 min (2 trestné kolo), 2. Dorothea Wiererová (Tal.) +1:24,9 min (2), 3. Linn Perssonová (Švéd.) +1:25,1 (1), 4. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) 1:35,6 (4), 5. Denise Herrmannová (Nem.) 1:43,0 (4), 6. Jekaterina Jurlovová-Perchtová (Rus.) 1:43,6 (2), 7. Anais Bescondová (Fr.) +1:45,0 (1), 8. Franziska Preussová (Nem.) +1:45,2, 9. Lisa Theresa Hauserová +1:46,9 (2), 10. Mona Brorssonová +2:03,8 (2),... 14. Paulína FIALKOVÁ +2:23,8 (4)



celkové poradie SP (po 7 z 24): 1. Wiererová 304 bodov, 2. Eckhoffová 287, 3. Ingrid Landmark Tandrevoldová (Nór.) 282, 4. Justine Braisazová 234, 5. Julia Simonová (obe Fr.) 213, 6. Lena Häckiová (Švajč.) 189,... 12. P. FIALKOVÁ 172



poradie v pretekoch s hromadným štartom (po 1 z 6): 1. Eckhoffová 60 bodov, 2. Wiererová 54, 3. Perssonová 48, 4. Mäkäräinenová 43, 5. Herrmannová 40, 6. Jurlovová-Perchtová 38,... 14 P. FIALKOVÁ 27