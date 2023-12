Biatlonistka Ema Kapustová začala svoju prvú sezónu vo Svetovom pohári skvelo, je zatiaľ druhou najlepšou strelkyňou

35 presných zásahov v rade

Dobre podchytený talent

26.12.2023 (SITA.sk) - Vydarený vstup Emy Kapustovej do jej prvej sezóny Svetového pohára v biatlone je odrazom najmä skvelých výkonov na strelnici.Mladučká Slovenka je podľa štatistík Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU) zatiaľ druhá najlepšia strelkyňa spomedzi všetkých žien, ktoré sa predstavili v úvodných troch kolách SP 2023/2024 v Östersunde, Hochfilzene a Lenzerheide."V šiestich absolvovaných pretekoch 21-ročná rodáčka z Revúcej zostrelila 76 terčov z 81 výstrelov, čo je úspešnosť 93,8%. Aktuálne ťahá sériu 35 presných výstrelov v rade. Lepšiu bilanciu (94,6 %) má iba Nemka Franziska Preussová," upozornil špecializovaný web Slovenský biatlon.Ešte lepšiu bilanciu má Kapustová v individuálnych súťažiach (bez miešaných štafiet a štafiet), kde sa jej úspešnosť zásahov vyšplhala na 94,3% a v streľbe v stoji dokonca na 97,1%.Pre porovnanie líderka SP žien Francúzka Justine Braisazová-Bouchetová je v úspešnosti streľby až na 62. mieste s priemerom 84,62%, ale absolvovala až osem individuálnych pretekov, kým Kapustová päť.Málo skúsenej Slovenke patrí vo Svetovom pohári 56. priečka s 13 bodmi za 28. miesto zo stíhacích pretekov vo švajčiarskom Lenzerheide."Jej talent bol v mladom veku veľmi dobre podchytený a je to naozaj skvelé, ako presne aj rýchlo dokáže strieľať takmer za každých podmienok. Samozrejme, občas urobí chybu, no treba vedieť, prečo sa to stalo, kam to letelo, a v tom je ona dobrá, že tomu naozaj rozumie. Nešpekuluje, nechce v pretekoch vymyslieť niečo, čo nemá. Jasné, že nemôžeme teraz zaspať a ďalej na tom robiť. Na tréningoch si to musíme sťažovať, ideálne až do takej miery, aby boli podmienky na niektorých tréningoch ťažšie ako v pretekoch. Potom jej to dlhodobo pôjde," povedal tréner Martin Otčenáš o svojej zverenke pre slovenskybiatlon.sk.Svetový pohár v biatlone bude pokračovať po Novom roku 4.- 7. januára podujatím v nemeckom Oberhofe.