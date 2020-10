Biatlonistovi Usťugovi hrozí strata zlata z Vancouveru 2010, Hurajt tak možno dostane striebro

Usťugov zrejme príde aj o ďalšie zlato

Hurajt získa striebro namiesto bronzu

28.10.2020 (Webnoviny.sk) - Ruský biatlonista Jevgenij Usťugov príde pre doping o dve medaily zo ZOH 2010 v kanadskom Vancouveri. Jednotka integrity biatlonu (BIU) v utorok informovala o verdikte Športového arbitrážneho súdu (CAS) , že Rus príde o zlato z pretekov s hromadným štartom na 15 km a o bronz zo štafety.Odobratie cenných kovov ešte musí potvrdiť Medzinárodný olympijský výbor (MOV) , malo by však ísť len o formalitu.CAS rozhodol v neprospech Usťugova na základe údajov v jeho biologickom pase, ktoré poukázali na požitie nedovolených látok."Pán Usťugov využil zakázané podporné prostriedky na zvýšenie výkonnosti a ich užitie sa snažil zamaskovať, čo však odhalili údaje v biologickom pase," referovali predstavitelia BIU.Biatlonista sa pred CAS obhajoval tvrdením, že zvýšená hladina hemoglobínu v jeho tele má genetický základ. Doping Usťugova pravdepodobne pripraví Rusko aj o zlato zo štafety na domácich ZOH v Soči 2014. V oboch prípadoch sa Usťugov plánuje odvolať prostredníctvom svojho právnika Alexeja Panicha.V spomenutých pretekoch mužov na 15 km s hromadným štartom finišoval tretí slovenský reprezentant Pavol Hurajt a z Vancouveru si priniesol bronz. Ak celý proces odobratia najcennejšieho kovu z tejto súťaže sa skončí v neprospech Usťugova, dodatočne by mal niekdajší slovenský reprezentant získať striebro namiesto bronzu.Na najvyšší stupienok by sa v takom prípade posunul Francúz Martin Fourcade a zo 4. na 3. pozíciu by sa dostal Rakúšan Christoph Sumann.