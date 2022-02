Bibiana láka tento rok kľúčovým podujatím Bienále animácie Bratislava

Kľúčovým podujatím Bibiany, medzinárodného domu umenia pre deti, bude tento rok Bienále animácie Bratislava (BAB), ktoré sa uskutoční od 3. októbra. Ako TASR informovala organizačná a mediálna manažérka Natália Cehláriková, doteraz sa na medzinárodný festival animovaných filmov pre deti a mládež prihlásilo 501 snímok.





"Tento rok by sa mal už prezenčne uskutočniť aj knižný veľtrh v Bologni, kde by sme mali opäť prezentovať diela ocenených ilustrátorov na Bienále ilustrácií Bratislava 2021," uviedla pre TASR vedúca Sekretariátu BIB Viera Anoškinová k podujatiu, ktoré sa má konať od 21. do 24. marca. Zároveň potvrdila, že Bibiana ešte stále prezentuje prehliadku toho najlepšieho, čo vzniklo za posledné dva roky v detskej ilustrácii vo svete na 2. poschodí Bratislavského hradu. V poradí 28. Medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti BIB 2021 potrvá do 28. februára. Prihlásilo sa na ňu takmer 380 ilustrátorov zo 42 krajín, ktorí zaslali viac ako 2700 ilustrácií a takmer 500 kníh.Aktuálne medzinárodný dom umenia pre deti ponúka výstavy V krajine medovníkov (online na www.bibiana.sk), do 30. augusta je otvorená výstava Od hračky po hračku. Nový počin v podobe výstavy Hravá hlava si deti budú môcť pozrieť od 18. februára. Ako uviedol nový dramaturg Bibiany Martin Dubravay, autorský tím inšpirovala k tvorbe tejto výstavy konceptuálna kniha českých autorov Davida Böhma a Ondřeja Buddeusa: Hlava v hlavě. Výstava prinesie viacero interaktívnych prvkov o tejto najdôležitejšej časti ľudského tela – hlave.Viacero výstav chystá Bibiana aj v Galérii Dušana Rolla, ktorá bude v júni miestom tradičnej prezentácie Najkrajšie knihy Slovenska. "Máme pripravenú aj menšiu výstavu o správaní sa, etikete, stolovaní, ktorá sa náučno-zábavnou formou venuje bontónu," avizuje Dubravay.Medzinárodný festival animovaných filmov pre deti BAB otvoria 3. októbra. Podľa Dubravaya majú byť jeho súčasťou aj animačné výstavy Tresky plesky, Animanimals, či výstavný projekt Rok dobrých správ, ktorý majú tvorcovia realizovať na základe rovnomennej knihy mladého režiséra animovaných filmov Martina Smatanu. V závere roka by mala Bibiana priniesť vianočnú výstavu na motívy významného českého maliara, kresliara, ilustrátora a spisovateľa Josefa Ladu.