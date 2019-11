Bičan: Kým Johnson hovorí o brexite, Corbyn zdôrazňuje domáce témy

Predseda Labouristickej strany Jeremy Corbyn počas predstavenia volebného programu strany 21. novembra 2019 v Birminghame. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 28. novembra (TASR) - Labouristi sa v predvolebnej kampani zameriavajú na domáce témy, konzervatívci zdôrazňujú najmä brexit. Pre TASR to uviedol odborník z Kráľovskej fakulty (King's College) v Londýne Marek Bičan. Parlamentné voľby sa v Británii uskutočnia 12. decembra. Konzervatívna aj Labouristická strana v uplynulých dňoch zverejnili svoje volebné programy. V oboch prípadoch ide skôr o dlhodobé vízie pre Britániu, či už z Európskej únie odíde alebo nie.tvrdí Bičan.Podľa neho o dôraze konzervatívcov na tému brexitu svedčí aj fakt, že v kampani sa zameriavajú na labouristických voličov, ktorí hlasovali za brexit. Práve brexit je prvým bodom manifestu konzervatívcov. Británia by podľa nich mala opustiť Európsku úniu do 31. januára.Labouristi sa v rámci predvolebnej kampane zameriavajú predovšetkým na domáce témy. Svoj manifest začínajú klimatickou zmenou. K téme brexitu sa dostávajú až na konci svojho volebného programu. Labouristi majú záujem v tejto otázke vyjednať novú dohodu, o ktorej by následne mali občania hlasovať v právne záväznom referende. Podľa Corbyna nadchádzajúce decembrové voľby nebudú iba o brexite.uvádza Corbyn v manifeste.Podľa Bičana vyzdvihujú labouristi v domácich témach najmä oblasť zdravotníctva. Corbyn viackrát obvinil Johnsona zo záujmu. Labouristi podľa svojho programu sľubujúprivatizáciu NHS, zvýšiť financovanie programu o 4,3 percenta HDP ročne, či zaviesť daň zo sladených nápojov. Johnson vo svojom programe sľúbilV ekonomike konzervatívci veľké zmeny neplánujú. Ako uvádza BBC, nechystajú výrazné znižovanie daní ani zvyšovanie výdavkov. Podľa svojho volebného programu sľubujú o niečo vyššie investície ako dnes, okrem zdravotníctva najmä do školstva. V porovnaní s labouristami sa ich celkové výdavky počítajú v miliardách, nie v desiatkach miliárd. V zahraničnom obchode chcú do troch rokov vyrokovať obchodné zmluvy s USA, Austráliou, Novým Zélandom a Japonskom.Labouristi majú záujem podľa denníka The Guardian zvýšiť výdavky a spustiť vlnu rozsiahleho znárodňovania. Konkrétnym príkladom je 250 miliardový fond pre zelenú transformáciu, ktorý by mal do roku 2030 krajine priniesť milión nových pracovných miest a uhlíkovú neutralitu. Tú sľubujú aj konzervatívci, avšak až v roku 2050.Ako tvrdí Bičan, najmä pre konzervatívcov je dôležitou témou migrácia. Na jej kontrolu chcú zaviesť bodový systém podľa austrálskeho vzoru. Ten určí, kto do krajiny môže prísť na základe jeho kvalifikácie. Labouristi konzervatívcov za tento plán kritizujú. Súčasná migračná politika podľa nichV prípade brexitu labouristi sľúbili zachovať práva občanov EÚ v Británii. Rovnako sa zaviazali pokračovať v účasti na záchranných misiách v Stredozemnom mori a zachovať záväzky Británie v prijímaní utečencov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv.