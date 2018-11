BID zapracovala ďalšie požiadavky občanov a samospráv na zmeny

Ilustračné foto Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 1. novembra (TASR) – Bratislavská integrovaná doprava (BID) ako koordinátor Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) zapracovala ďalšie opodstatnené požiadavky občanov a samospráv na zmeny a doplnenia cestovných poriadkov. Úpravy začali platiť v októbri a týkajú sa liniek v okrese Malacky.skonštatovala Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka BID.Do zoznamu upravených cestovných poriadkov patria linky 219, 239, 240, 245, 250, 260, 265, 269, 275, 277, 289 a 255 – C. Úpravy sa týkajú buď posilnenia dovtedajších spojov, nasadenie nových liniek, časové posunutia odchodov, či skrátenie niektorých trás pre ich nízku využívateľnosť.Postupne sa budú zapracovávať aj ďalšie pripomienky a návrhy na úpravy, a to aj pre okresy Pezinok či Senec. Rýchlosť zapracovania závisí napríklad aj od náročnosti požiadaviek, ale tiež od dostupnosti nových vozidiel a ich šoférov, ktoré sú postupne nasadzované. Niektoré ďalšie úpravy by mali začať platiť v priebehu novembra, zmeny sa plánujú aj v decembri.Zmeny v prímestskej autobusovej doprave v Bratislavskom kraji začali platiť od 19. augusta. Kompetentní nimi reagujú na výstavbu bratislavského obchvatu D4/R7 a na ďalšie dopravné obmedzenia v hlavnom meste. Informácie o cestovaní po novom môžu nájsť cestujúci v informačných letákoch, ktoré sú k dispozícii na miestnych a mestských úradoch, vo vozidlách v rámci IDS BK a v predajných miestach dopravcu Slovak Lines, ako aj u ostatných dopravcov.Informáciu o zmene cestovných poriadkov sa cestujúci dozvedia aj z webových stránok Slovak Lines a IDS BK.