Biden a líder republikánov McCarthy sa počas telefonátu dohodli na zvýšení dlhového stropu

Spojenci v oboch komorách Kongresu

Ústupok žiadostiam republikánov

Bezprecedentná ekonomická kríza

28.5.2023 (SITA.sk) - Americký prezident Joe Biden a líder republikánov v Snemovni reprezentantov Kevin McCarthy sa v princípe dohodli na dohode o zvýšení dlhového stropu na dva roky a na obmedzení výdavkov.Politici sa dohodli v sobotu počas telefonátu, informuje spravodajský portál CNN citujúc zdroj oboznámený s ich telefonátom.Obaja lídri teraz musia presvedčiť k prijatiu dohody ich spojencov v oboch komorách Kongresu. Snemovňu majú pod kontrolou republikáni, zatiaľ čo Senát demokrati.Dohodu o dlhovom strope je potrebné prijať pred 5. júnom, keď podľa ministerky financií Janet Yellen dosiahnu Spojené štáty platobnú neschopnosť.„Dohoda predstavuje kompromis, ktorý znamená, že nie všetci dostanú to, čo chcú. To je zodpovednosť vládnutia,“ vyjadril sa demokrat Biden vo vyhlásení.Podľa zdroja oboznámeného s rokovaniami dohoda zvýši dlhový limit na dva roky a zhruba obmedzí výdavky, ktoré sa netýkajú obrany, na súčasnú úroveň fiškálneho roka pre rok 2024 a vo fiškálnom roku 2025 o 1 percento.Biely dom zjavne urobil ústupok žiadostiam republikánov, pokiaľ ide o pracovné požiadavky pre ľudí, ktorí dostávajú potravinové lístky.Dohoda dosiahnutá v sobotu zavádza časové limity stravných lístkov pre ľudí vo veku do 54 rokov, ktoré sa potom ukončia v roku 2030, pričom sa z týchto limitov vynímajú veteráni a ľudia bez domova, skonštatoval zdroj.Dohoda však nerobí žiadne zmeny v programe Medicaid a podľa tejto osoby zabránila určitým zmenám v programe dočasnej pomoci pre rodiny v núdzi, ktorý požadovali republikáni.Ak sa podarí dohodu pretlačiť Kongresom a do 5. júna ju ako zákon podpíše Biden, USA sa vyhnú bezprecedentnej ekonomickej kríze.Platobná neschopnosť americkej vlády, ktorá sa dosiaľ nestala, by mohla vyvolať globálnu recesiu a stratu miliónov pracovných miest.