Biden a Si Ťin-pching diskutovali prvýkrát od vlaňajšieho novembra, riešili bezpečnosť aj umelú inteligenciu

3.4.2024 (SITA.sk) - Prezidenti Spojených štátov a Číny Joe Biden Si Ťin-pching v utorok diskutovali o Taiwane, umelej inteligencii a bezpečnostných otázkach. Demonštrovali tým cieľ vrátiť sa k pravidelnému dialógu lídrov týchto dvoch veľmocí, čo tiež poukazuje na ďalšie otepľovanie vzťahov medzi dvomi najväčšími ekonomikami sveta.Výzva, ktorú Biely dom označil za „úprimnú a konštruktívnu“, bola prvým rozhovorom lídrov od ich novembrového samitu v Kalifornii, ktorý priniesol obnovenie väzieb medzi armádami oboch krajín a prísľub Pekingu obmedziť výrobu nezákonného fentanylu, ktorý je smrteľnou zložkou drog predávaných v Spojených štátoch.Biden naliehal na trvalú interakciu na všetkých úrovniach vlády a verí, že je to kľúčom k tomu, aby konkurencia medzi týmito dvoma krajinami a mocnosťami s jadrovými zbraňami neprerástla do priameho konfliktu. Washington aj Peking by chceli častejšie stretnutia medzi lídrami.Si Ťin-pching povedal Bidenovi, že obe krajiny by mali dodržiavať zásadu „žiadny konflikt, žiadna konfrontácia“."Mali by sme uprednostniť stabilitu, nevyvolávať problémy, neprekračovať hranice, ale zachovať celkovú stabilitu čínsko-amerických vzťahov," povedal Si Ťin-pching podľa čínskej štátnej televízie.