Biden a Si Ťin-pching sa prvýkrát stretli, čínsky prezident chce vytýčiť „správny kurz“ pre vzťahy s USA

Prekonanie rozdielov

Pripravený na výmenu názorov

14.11.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidenti Spojených štátov a Číny, Joe Biden Si Ťin-pching , využili samit krajín G20 v Indonézii na osobné stretnutie. Bola to ich prvá schôdzka od momentu, ako Biden nastúpil do prezidentskej funkcie v Bielom dome pred takmer dvomi rokmi.Cieľom stretnutia bolo „prekonať“ rozdiely medzi týmito superveľmocami v čase narastajúceho ekonomického a bezpečnostného napätia.„Ako vodcovia našich dvoch krajín zdieľame zodpovednosť ukázať, že Čína a Spojené štáty dokážu zvládnuť naše rozdiely, zabrániť tomu, aby sa konkurencia stala takmer konfliktom, a nájsť spôsoby, ako spolupracovať na naliehavých globálnych problémoch, ktoré si vyžadujú našu vzájomnú spoluprácu,“ povedal Biden na úvod niekoľkohodinového stretnutia.Si Ťin-pching povedal, že dúfa, že spolu s Bidenom „vytýčia správny kurz pre vzťahy medzi Čínou a USA“ a že je pripravený na „úprimnú a hĺbkovú výmenu názorov“ s Bidenom.Podľa šéfa Bieleho domu nie je mnoho nedorozumení vo vzťahoch medzi USA a Čínou.„Len musíme prísť na to, kde sú červené čiary a čo sú najdôležitejšie veci pre každého z nás v nasledujúcich dvoch rokoch,“ povedal Biden.