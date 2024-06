Biden a Trump sa stretli v prvej debate pred voľbami, bývalý prezident v nej šíril lži o ekonomike či nelegálnej migrácii (foto)

Horší výsledok pre prezidenta Bidena

Trumpovi spojenci hovoria o víťazstve

Voľby sa uskutočnia v novembri

28.6.2024 (SITA.sk) - Americký prezident Joe Biden a jeho republikánsky rival v nadchádzajúcich prezidentských voľbách Donald Trump sa vo štvrtok stretli v prvej debate. Tá však priniesla ďalšie obavy o spôsobilosť 81-ročného Bidena pôsobiť v úrade prezidenta a Trump si v nej našiel priestor nazo 6. januára 2021.Osobná nevraživosť medzi politikmi bola počas debaty, ktorá sa uskutočnila pod hlavičkou televízie CNN, bola hmatateľná, píše agentúra AP. Ich ostrá diskusia, ktorá bola miestami až príliš osobná, nevynechala témy ako interrupcie, ekonomika, vek či usvedčenie Trumpa aj Bidenovho syna Huntera v trestných veciach.Pre Bidena sa debata skončila s horším výsledkom, hoci on sám to zľahčoval. Hovoril chrapľavým hlasom a potichu, čo bolo podľa jeho kampane dôsledkom prechladnutia. Niekedy však mrmlal, plietol sa a stratil svoj myšlienkový pochod.Trumpovi spojenci okamžite po debate hovorili o víťazstve, zatiaľ čo niektorí prominentní demokrati verejne spochybnili napredovanie Bidena v kampani. Viceprezidentka Kamala Harris sa neskôr v CNN snažila obhájiť prezidentov výkon a zároveň uznala kritiku.„Začiatok bol pomalý, ale záver bol silný," povedala. Sedemdesiatosemročný Trump, tak ako to robí často, hovoril rázne, ale klamlivo.V súvislosti s útokom na Kapitol, keď jeho podporovatelia vtrhli do sídla Kongresu pri potvrdzovaní Bidena za prezidenta v snahe zvrátiť výsledok volieb, Trump napríklad vyhlásil, že podporil ľudí, aby konali „pokojne a vlastenecky“.Dokonca naznačil, že jeho podporovatelia, ktorí vtrhli do Kapitolu, boli v skutočnosti mierumilovní a teraz sú politicky prenasledovaní. Agentúra AP pripomína, že v skutočnosti sa výtržníci pustili do boja s políciou a na útoky používali provizórne zbrane.Trump tiež, napriek trom výzvam, nikdy priamo nepotvrdil, že by akceptoval novembrových výsledky volieb, bez ohľadu na to, kto vyhrá.