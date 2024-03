Biden a Trump si zopakujú súboj o Biely dom, získali potrebný počet delegátov do prezidentských volieb

Vážna hrozba pre demokraciu

13.3.2024 (SITA.sk) - Americký prezident Joe Biden a jeho predchodca Donald Trump si v utorok zabezpečili nominácie ich politických strán do nadchádzajúcich prezidentských volieb. Zopakuje sa tak scenár spred štyroch rokov, ktorý, ako poznamenáva agentúra AP, mnohí voliči nechcú.Politici v utorok vyhrali v primárkach v štátoch Georgia, Mississippi a Washington, a Trumpa podporilo aj volebné zhromaždenie na Havaji. Výsledky sa očakávali, keďže ani demokrat Biden ani republikán Trump nečelili výraznej opozícii.Rozsah ich víťazstiev však poskytol každému z nich delegátsku väčšinu, ktorú potrebovali na to, aby sa uchádzali o nomináciu svojej strany na letné národné zjazdy.Biden privítal nomináciu s výstrahou, že Trump predstavuje vážnu hrozbu pre demokraciu. Trump zase osočil Bidena z toho, že je "najhorší prezident v histórii krajiny" a povedal, že oslavy sa odohrajú o osem mesiacov po voľbách.Po utorku už niet pochýb o tom, že prezidentské voľby budú predstavovať odvetu medzi dvoma nie príliš populárnymi prezidentmi, z ktorých každý čelí istým problémom. Osemdesiatjedenročný Biden sa snaží ubezpečiť skeptických voličov, že je vo svojom vysokom veku stále psychicky aj fyzicky spôsobilý na to, aby šéfoval Bielemu domu.Pochybnosti vyvoláva aj to, akým spôsobom jeho vláda rieši imigráciu aj vojnu medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy. Sedemdesiatsedemročný Trump zase čelí potenciálnym desiatkam rokov väzenia ako obžalovaný v štyroch trestných konaniach.Ich volebný súboj, ktorý je prvý s dvoma americkými prezidentmi od roku 1912, takmer určite prehĺbi pálčivé politické a kultúrne rozdiely v USA počas nasledujúcich ôsmich mesiacov vedúcich k voľbám. Americké prezidentské voľby sa uskutočnia 5. novembra.