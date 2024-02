Biden a Trump zvíťazili v primárkach svojich strán v Michigane

28.2.2024 (SITA.sk) - Súčasný americký prezident Joe Biden aj exprezident Donald Trump zvíťazili v utorňajších primárkach v štáte Michigan, ale výsledky ukázali, že obaja kandidáti nemajú zďaleka istú nomináciu Demokratickej, resp. Republikánskej strany.Hlasovanie v demokratických primárkach v Michigane bolo prvým náznakom toho, ako by odpor proti tomu, ako prezident Biden riešil vojnu medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy , mohol ovplyvniť jeho kampaň za znovuzvolenie. Trump síce vyhral primárky s veľkým náskokom, no podpora súperky Nikki Haleyovej opäť ukázala, že niektorí republikánski voliči môžu mať pochybnosti o tom, či dať bývalému prezidentovi nomináciu Republikánskej strany.Pre Bidena to bolo štvrté víťazstvo v primárkach, keď okrem Michiganu si naklonil na svoju stranu aj Nevadu, New Hampshire a Južnú Karolínu. Trump okrem Michiganu predtým ovládol primárky v Iowe, Nevade, New Hampshire, Južnej Karolíne a na Amerických Panenských ostrovoch.