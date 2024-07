Biden čelí rastúcemu tlaku demokratov na stiahnutie sa z boja o Biely dom, americký prezident však pokračuje v kampani

Biden nikam neodchádza

Alternatívne voľby

4.7.2024 (SITA.sk) - Americký prezident Joe Biden sa v stredu zaviazal, že bude pokračovať v snahe o znovuzvolenie. Vzoprel sa tak rastúcemu tlaku demokratov na jeho stiahnutie sa z boja o Biely dom, po tom, čo minulotýždňová debata s Donaldom Trumpom vyvolala otázky o jeho spôsobilosti kandidovať a udržať si úrad v novembrových prezidentských voľbách.„Dovoľte mi povedať to tak jasne, ako len môžem, tak jednoducho a priamočiaro, ako len môžem: kandidujem... nikto ma nevytláča," povedal Biden počas telefonátu so zamestnancami jeho kampane. „Neodchádzam. Som v týchto pretekoch až do konca a ideme vyhrať,“ vyhlásil.Vo svojich súkromných rozhovoroch sa Biden zameriava na úsilie napraviť kurz z debaty, v ktorej podal nepresvedčivý výkon a mal miestami problém s vyjadrovaním, a na hrozbu, ktorú podľa jeho názoru pre krajinu predstavuje bývalý prezident Trump. Prevzal však zodpovednosť za svoj výkon.V stredu večer sa v Bielom dome osobne aj virtuálne stretol s viac ako 20 demokratickými guvernérmi. Tí neskôr rozhovory opísali ako úprimné a povedali, že napriek obavám z Trumpovho víťazstva stoja za Bidenom.Situácia sa však pre Bidena nevyjasňuje, keďže čelí vážnym náznakom, že jeho podpora na Kapitole a medzi ostatnými spojencami rýchlo klesá. Na odstúpenie z volieb ho už vyzvali dvaja demokratickí zákonodarcovia a aj jeden z popredných donorov Demokratickej strany, spoluzakladateľ služby Netflix Reed Hastings , povedal, že demokrati potrebujú do volieb iného lídra, aby porazil Trumpa.Vysokopostavení poradcovia tvrdia, že by Biden mohol mať len pár dní, aby ukázal, že je pripravený na túto výzvu, kým úzkosť v strane neprejde.Člen Snemovne reprezentantov Jim Clyburn, ktorý je dlhoročný priateľ Bidena, povedal, že by podporil „miniprimárky“ pred augustovým zjazdom Demokratickej strany, ak by sa prezident rozhodol odstúpiť.Táto myšlienka zdanlivo položila základy pre alternatívne voľby zo strany delegátov počas plánovaného virtuálneho stretnutia demokratov, ktoré je naplánované pred formálnejším straníckym zjazdom, ktorý sa má začať 19. augusta v Chicagu.Hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierre však počas brífingu na otázku, či by Biden zvážil odstúpenie, vyhlásila, že „absolútne nie“.